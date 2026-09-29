Balladero pred izidom četrtega albuma in 15-letnico kariere z novim singlom

"Predvsem se veliko ukvarjam s številkami zadnje čase." Tako pa ob izidu nove pesmi glasbenik Balladero. Zelo netipičen stavek za umetnike, kajne? Pa vendar: prihodnje leto praznuje 15 let glasbene kariere. Izdal bo četrti studijski album in v svet poslal že svojo 36. skladbo. Z naslovom Za naju je uvertura v novi album in vabilo poslušalcem k iskanju ljubezni. Ta je močna in vse okoli nas, kot govori besedilo: