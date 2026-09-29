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Glasba

Balladero pred izidom četrtega albuma in 15-letnico kariere z novim singlom

Ljubljana, 29. 09. 2026 19.08 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
Anastasija Jović
Balladero

"Predvsem se veliko ukvarjam s številkami zadnje čase." Tako pa ob izidu nove pesmi glasbenik Balladero. Zelo netipičen stavek za umetnike, kajne? Pa vendar: prihodnje leto praznuje 15 let glasbene kariere. Izdal bo četrti studijski album in v svet poslal že svojo 36. skladbo. Z naslovom Za naju je uvertura v novi album in vabilo poslušalcem k iskanju ljubezni. Ta je močna in vse okoli nas, kot govori besedilo:

Tokrat je Balladero podporo poiskal pri prekmurskem podmladku, saj je pesem nastajala v sodelovanju z nadarjeno bodočo filmsko režiserko, svežo diplomantko AGRFT, Katjušo Peterka. Tej se pridružujejo še odlična prekmurska igralka Lana Kozar ter direktor fotografije Vid Uršič in montažerka Mojca Spačal.

Balladero
Balladero
FOTO: Branislav Milošević - Studio Luft

V aktualnem videospotu zvočno barvitost in eksotične ritme Balladerove nove glasbe, podpre kontrastna črno-bela vizualna zgodba, deloma navdahnjena s francoskim novim valom. Dualizem narave (nebrzdane strasti in privlačnosti) ter urbanega okolja (prečiščenost in minimalistična estetika) povezuje pobeg v Balladerova avtentična polja gibanja in ustvarjanja. Prekmurec, ki živi v Ljubljani, namreč tudi v svojem izrazu konsistentno povezuje vplive magičnega, ruralnega, z naravo globoko povezanega Goričkega ter urbanega okolja, ki njegov avtentično navdahnjen (panonski) melos, vseskozi vodi z modernim pridihom in sodobnimi glasbenimi vplivi. 

Skladba, ki je posvečena avtorjevi dolgoletni muzi in intimni izbranki, se v videospotu s pogledom pod tančico približa tudi Balladerov ustvarjalni proces. 

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