Balladero s kontrastom trenutnemu vsesplošnemu mračnjaštvu

Kot vemo z Balladerovih prvih dveh plošče Club Deuce inPerfect You, plesno zapeljane skladbe niso njegova stalnica. A v času, ki nas precej neprizanesljivo tišči k tlom, je po besedah avtorja potrebno ohraniti drznost in zagon, spremeniti ustaljene vzorce, se pogumno podati izven cone udobja ter zaplesati z izzivi, ki so pred nami. Več o pesmi Drugačen svet,njeni vizualizaciji, nastajajoči tretji plošči, sodelovanjih in trenutnem vzdušju v glasbi in kulturi nasploh, nam je odgovarjalDominik Bagola – Balladero.

Korenine skladbe Drugačen svet segajo v leto 2018, ko sta jo osnovala z Žanom Serčičem, čemu skok v 80. leta, je to referenca na glasbo tvojega odraščanja?

Res je, že poleti 2018 sem nekako dobival navdih za bolj s klaviaturami obarvano ploščo. Takrat sem naredil že za celoten album demo posnetkov, ki so imeli v osemdeseta odet zvok, a sem jih po očetovi nenadni smrti tisto poletje pospravil v predal. Potem me je za nekaj časa odneslo na pot drugačnega navdiha, a mi ta skladba ni dala miru. Z Žanom sva se vmes slišala za nekatere druge skladbe, a sva to hitro izbrala za skupno sodelovanje. Mislim, da so osemdeseta sicer glasbeno brezčasna, na slovenskih radijskih postajah pa so tako ali tako vseprisotna. Čeprav sem bolj pripadnik MTV generacije in so name najbolj vplivali bendi 90. let, sem rojen v 80. letih, tako da sem na nek način vsekakor bil v stiku s to glasbo. Kot otrok sem z bratom Aljošo in sestro Urško ponoči za mizo velikokrat velikokrat čakal, da se končajo veselice, ki sta jih oče in mama prirejala v naši prvi gostilni, tam so lokalni bendi na veliko prirejali tudi 80's hite (ex-yu in tuje). Verjetno je kaj od tega ostalo v mojem glasbenem DNK-ju, je pa res, da mi je osemdeseta znova približala moja zaročenka Erika. V njeni playlisti je bilo to obdobje še precej bolj prisotno. Tako da sem se verjetno od nje malo nalezel tega virusa (smeh).



Zagotovo pesem takrat ni bila narejena z namenom oz. vedenjem, da bo leto 2020, ko bo ugledala luč sveta, ta "drugačen svet" krik po svetu, ki bi si ga želeli ali po katerem hrepenimo, saj je naša realnost trenutno (žal) precej drugačna?

Sploh ne. Zanimivo, da je bilo nekaj skladb iz tistega pospravljenega albuma demo skladb malo preroških. Tudi Še živim, eksistencialna balada, ki sem jo z Jadranko Juras izdal lani po očetovi smrti, je bila napisana takrat. Drugačen svet je sicer bil v začetku neko opažanje tega, kam kot družba, tudi pri nas v Sloveniji drvimo. Zato je tudi skladba malo dadaistična, z namenoma mestoma kaotičnim besedilom, ki pa ga dopolnjuje med vrsticami precej politično sporočilo. Takrat nisem vedel kaj prihaja, sem pa vedel, kaj bi rad s skladbo sporočil. To, da je "poetom odpisan dolg", da se "nebo ruši nad haikuji norosti" in da je tudi kultura v svetu, ki je le še "bling-bling" magnet, kot pravi besedilo, pahnjena na rob, je v bistvu sporočilo pesmi, ki pa obenem noče biti patetična, ampak jo zaključuje refren v katerem "z roko v roki spremeniva tok zgodovine". Drugačen svet je torej nekaj, kar upajmo, da še pride in kar bomo znali obrniti na bolje. Za to pa je seveda pomembno, da je tudi sama skladba zapeljana v tem duhu, optimistično, energično in barvito kot kontrast vsesplošnemu mračnjaštvu, ki nas v tem trenutku obdaja.