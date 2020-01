Balladero: Vedno je izziv ne postati dolgočasen in predvidljiv

Čeprav se kot avtor počutim še kar "rosno" mlad, se je po treh desetletjih odkar sem začel na klavirju, dveh desetletjih od bendov in desetletju samostojne glasbene poti, določena mera zrelosti res vtkala v moje ustvarjanje. Predelava skladbe Ponesi me je sicer nastala zelo spontano. Predvsem je zanimivo, kaj se zgodi, ko na nekaj, kar si napisal pred nekaj leti, pogledaš z drugačnimi očmi in izkušnjami. Prvič sem predelal katero od svojih skladb, a so se tokrat stvari iz preteklosti zelo zanimivo poklopile s sedanjostjo, na prehodu v prihodnost, saj je nastajala pred novim letom. Mogoče ima tudi zaradi tega v sebi še malček več mistike.

Zdi se, da vsako pesem narediš za svojo, tvoj zvok je prepoznaven že ob prvih taktih, kaj praviš na to?

Menim, da mora vsak avtor imeti svoj prepoznaven stil, saj je brez tega težko zares avtor. Po dveh izdanih albumih se že precej bolje poznam in vem kaj želim, da pride v moji glasbi do izraza. Je pa ob tem, da se držiš neke svoje smeri, vedno izziv ne postati dolgočasen in predvidljiv. Čeprav se sliši klišejsko, je najbrž prav to, da slediš sebi, najboljši recept za to, da včasih tudi dovolj tvegaš. Si je pa zato treba toliko bolj zaupati. Ne bi znal ustvarjati, igrati ali peti nečesa, v kar ne bi verjel. Verjetno tudi zato ta osebni pečat toliko bolj pride do izraza. A to je nekakšna dobra kantavtorska in nasploh ustvarjalna konstanta. Nenazadnje vedno izhajaš iz sebe.

Grad Goričko v videospotu deluje, kot bi bil pozabljen v času, kam te je ponesel?

Z Manuelom Hahnom, ki je posnel in režiral videspot, sva bila mnenja, da je za tip skladbe kot jePonesi me, vzdušje tega gradu in okolice idealen. In lahko bi rekel, da me je grad Goričko ponesel v samo srce pesmi in tudi v srčiko smotra moje celotne avtorske poti. Med snemanjem sem res na novo začutil skladbo, kar se ne zgodi vedno. Gre za res enega najbolj magičnih krajev pri nas, čeprav še vedno premalo znanega. Grad ima bogato zgodovino, tudi kot stavba je s svojimi 365 sobanami izjemen arhitekturni podvig, ki že stoletja krasi pokrajino Goričko in vztraja kot simbol nekdanjih časov, ki pa s svojo mogočnostjo kaže tudi pot naprej. Čeprav je kot sedež Krajinskega parka Goričko skoraj v celoti že obnovljen pa smo za snemanje izbrali stari del gradu. Tudi zaradi patine in starega klavirja, ki na gradu vztraja že dolgo let. Celoten kompleks gradu, ki kot brezčasni "portal" združuje staro in novo, preteklost in prihodnost, se mi je zdel idealno prizorišče za videospot skladbe, ki je na novo preoblečena. Blizu gradu je tudi grajska kripta, ki se kot stik med nebom in zemljo, med tuzemskim in onostranstvom na vzpetini v gozdiču dviga nad obronki sosednjih hribov, nam pa je služila za lepo ponazoritev poante pesmi, ki nenazadnje sloni na prevpraševanju življenjskih poti in iskanju lastnega poslanstva. To so nasploh teme s katerimi sem se po smrti očeta veliko ukvarjal in ki, ob za vse bližnje, sila težki izgubi, dajejo veliko poguma za nadaljevanje ustvarjanja. Zato tudi izbrana lokacija, ki je ena osrednjih prekmurskih znamenitosti, obenem pa vezana na lepe spomine že iz mojega otroštva.