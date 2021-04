Balladero z novo skladbo Najina (iz)našel željeni pripovedni pospešek

DOJA CAT FT. SZA - Kiss Me More

Vse bolj priljubljena disco diva je zagrizeni nu-soul zaspanki ponudila energetski eliksir. Vabljena na moj plesni plesni oder, je najbrž dodala Doja Cat . Obe kalifornijski zvezdnici sta enotno zapopadli zamisel o pridigi svojemu mlajšemu ljubimcu. Čeprav nekaj pregrešnih terminov zaznavno izstopa, besedilo tega songa ni med tistimi preveč opolzkimi. Disco metrika zlahka prenese še hujše obremenitve. Kaj jih ne bo ta zdrav in koherenten groove. Video je s tistim podaljškom še bolj bizaren kot na njegovem začetku obljublja portret Kena, ki, supajoč po rajski mlaki, prevzeto opreza po meseni nasladi. Prepričljiv hit ali zmaga za vse vpletene.

Eva Pavlije bila tista, ki je pred časom zapela himno velikega športnega prvenstva, potem pa pozabila, da scena nestrpno čaka njena nova dela. Mižim je zelo kul song. Fraza, ki vključuje tisto vijuganje takoj po refrenskem vrhuncu, je zvokovno izpeljana vražje brihtno. Vsakdo si jo bo zapomnil. Pa saj gre mlademu producentu tega komada vselej zaupati. To jeHugo Hyu, Smeh se tokrat ni podpisal s prepoznavnim samplom, ki je insertiran v, na primer, vsak komad raperskih še-malo-pa-že-legend Capital Crew. Je pa Hyu skupaj s pevko iz Ljubljane pohvalno ujel in nato do konca skladbe zadržal vibracijo, ki jo lahko tudi miže štejemo kot optimistično nadgradnjo poskusov domačih ustvarjalk nu-soula, kot sta Raiven ali Sheby. Tudi pri besedilu ne gre oporekati domiselnosti, sploh pa ne dejstvu, da ta glasbi pristoji skoraj dovršeno. Elektro pop, kot si ga lahko le želimo.





Ocena: 5





ROISIN MURPHY - Assimilation