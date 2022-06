Balladerov neskončni okus po poletju

Balladerov novi singel Marelice je razgiban, sončen poletni napev, ki po lanskih singlih Najina in Potujem prinaša novo sladko zasanjano podlago za brezskrbne avanture v vročih poletnih dneh. Marelice pa so kot sproščena oda poletju, nekakšna skrinjica spominov na Balladerove otroške dni v rodni vasi. Preprosti klavirski melodiji tudi v sliki pristavi polno mero barvitosti in igrivosti, z obveznim ščepcem lahkotne poletne romantike.

V bistvu je bila originalna podoba pesmi bolj bendovska. Na začetku sem jo hotel tako tudi predstaviti, s kitaristom Lorenzom Cortijem kot gostom, a smo se nato v tisti hektiki priprav tudi zaradi koronskih omejitev odločili za drugačen, bolj klasično popevkarski pristop. Vesel sem, da je zdaj pesem šla nazaj k svojemu bistvu, kot je bila sprva mišljena, napisana in v preobleki, ob kateri se tudi sam počutim precej bolj "doma". Tudi videospot lepo povzema zgodbo o marelicah in res sem vesel, da imajo nove, sveže Marelice končno podobo, ki si jo zaslužijo.

Od kod ljubezen do marelic, so lubenice prevelike, češnje premajhne, navsezadnje je že pevka Sonja Gabršček leta 1975 pela pesem Breskvice, ki so prav tako lahko sinonim za marsikaj ...?

Moj oče jih je rad nosil s sabo na plažo ali jih zobal med vožnjo. Pa nekako so bile tudi stalnica najinih dopustov z Eriko. Breskvice so super, a bolj dekadentne. Iz njih se cedi. Umažejo te. Marelice pa so bolj elegantne, decentne, nedolžne. Zame so predvsem prispodoba mladostne brezskrbnosti, ki te hipno prestavi v to "feel good" razigranost. In v bistvu je to pesem o iskanju tiste lahkotne idile, neskončnega okusa po poletju. Marelice so tak preprost, priljubljen in simpatičen sadež. Kot mini sonce, ki ekstra razsvetli vsak trenutek in dan.

Marelice so precej popevkarske, Najina in Potujem sta precej rockerska, z YamYam sta bila popovsko igriva, z Žanom Serčičem sta Drugačen svet odela v sintpop, album bo torej raznolik, kolikor bo možno, ali bo še vedno pretežno rockerski?

Tretji album bo žanrsko precej raznolik. Mislim, da bom po dveh zvočno zelo konsistentnih produkcijah (Club Deuce in Perfect You) tokrat presenetil s precej širšim žanrskim razponom. Tokrat se bolj ukvarjam, ukvarjamo s tem, da ima vsaka skladba res svojo posebno zgodbo in občutek. Bo pa na plošči tudi nekaj Balladerovih rockerskih odvodov.