Barry Coleman: Postal sem skriti pisatelj skritega pisatelja Micka Jaggerja

"Iz založbe so dejali, da sem edina oseba, ki jo poznajo, da lahko dokonča ta projekt," je dejal Coleman in nadaljeval: "In tako sem postal skriti pisatelj skritega pisatelja Micka Jaggerja."

Barry Coleman je za The Guardian spregovoril, kako je sploh prišlo do sodelovanja med njim in založbo, ki je zastopala Micka Jaggerja . Dejal je, da ga je založba Weidenfeld & Nicolson poiskala z namenom, da zamenja prejšnjega skritega pisatelja, ki mu ni uspelo dokončati knjige.

"Vsi največji dogodki so bili opisani, samo nič zanimivega ni bilo izpostavljenega," je dejal Coleman o materialu, ki ga je dobil. "Dobil sem občutek, da se je Mick ves čas zadrževal ali da ni želel prizadeti čigavih čustev," je še povedal. Kljub temu je Colemanu uspelo končati biografijo v zapovedanem roku, a Jagger ni bil več prepričan o knjigi in na koncu se je odločil, da je ne bo dal objaviti.

V transkriptih je bilo opisano Jaggerjevo prvo srečanje s Kiethom Richardsom in smrt kitarista Briana Jonesa leta 1969. Opisan je tudi koncert in dogajanje na festivalu Altamont , kjer je motoristična tolpa Hells Angels ubila obiskovalko koncerta Meredith Hunter .

Coleman je odpotoval v New York, kjer naj bi začel delati na projektu, za katerega je imel časa le dva tedna. A kmalu je prišlo do prvih težav, saj prvotni skriti pisatelj Colemanu ni več vračal klicev, rok pa se je hitro bližal. "Prvi dve poglavji sta bili bolj ali manj v redu. Ostalo pa je bil le kup transkriptov, nič od tega pa ni bilo povezanega s sedanjostjo. Povezati vse skupaj je bila težka stvar," je dejal Coleman.

"Veliko sva se pogovarjala o tem, ali si še želi dokončati projekt, ali bova naredila vse skupaj znova in drugače. Mick ni obtoževal mene, samo ni si želel objave," je še povedal Coleman o projektu. "Mislim, da je preveč spoštoval občinstvo in jim ni želel prodajati nekaj običajnega o tako neobičajnem življenju. S to zgodbo in frustracijo živim že 38 let, vendar dejstvo, da si ni želel objaviti te povprečne knjige, pove več o njem kot o sami knjigi," je dejal pisatelj.

"Mick bi potreboval nekoga, ki bi ubral bolj terapevtski pristop do pisanja te knjige in njegovega življenja. Namesto tega smo končali s knjigo, ki je bila preveč povprečna za Micka Jaggerja," je še dejal Coleman.

Mick Jagger je leta 2014 dejal, da vsak, ki bi rad bral njegovo avtobiografijo, naj prižge računalnik in 'si pogleda Wikipedijo'. Leta 2017 pa je urednik in pisatelj John Blake zatrdil, da ima kopijo Jaggerjeve avtobiografije in jo opisal kot 'majhno mojstrovino'.