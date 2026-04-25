Glasba

Barvita sedemdeseta v viralnem videu islandske pop divice Laufey

Ljubljana, 25. 04. 2026 11.00 pred 3 dnevi 2 min branja 9

Matjaž Ambrožič
Matjaž Ambrožič

Laufey za nazaj, Tyla za zdaj in Wesley Joseph za naprej.

LAUFEY - Madwoman

Po obdobju, ki ga je zaznamovalo slogovno nihanje ali preizkušanje različnih avtorskih izrazov, se Laufey, islandska pevka in čelistka kitajskega rodu, vrača v preverjeni kombinaciji. Recimo mu klasičen pop, z veliko osebnostjo bossa-nove. Slednje ni čutiti le v Laufeynem pomirjujoče znižanem glasu (po vzoru ikonske Astrud Gilberto), pač pa tudi v čutni ritmiki. Da bi Laufey, po tem, ko je bila že bolj v objemu swinga, še prej pa predana resni glasbi in jazzu, uspela utrditi prepoznanvost in naposled potrditi primat med izvajalci zvočno modernih, stukturno pa standardnih pop obracev, v barvitem videu nastopajo mladi ameriški (športni in filmski) zvezdniki azijskega rodu. Med njimi sta tudi Alysa Liu in Hudson Williamsa. Zabaven spomnin na sedemdeseta v glasbenem okvirju, ki bo marsikoga opogumil v prepričanju, da bi moderna muzika morala zveneti tako in nič kaj drugače.

 

Ocena: 4


TYLA FT. ZARA LARSSON - She Did It Again

Soul in amapiano superzvednica Tyla nadaljuje s kolaborativnimi izdajami. Tokrat se je pridružuje švedska energo-pop kraljična, ki bi zaradi stalne prisotnosti v temu podobnih pop konstruktih morala biti še bolj priljubljena kot je, še zlasti v ZDA. Nekaj podobnega velja tudi za Tylo, čeprav kaže na njeno tekmovalno prednost. Južnoafričanka je sprava osvojila simaptije širše, tudi ameriške hiphop oziroma trap srenje (sodelovanja z Cardi B, Gunno, Travisom Scottom ipdr.), medtem ko She Did It Again marektinško težo znamke Tyla usmerja proti čistejšemu, nemara kmalu tudi proti electro-popu. Vsekakor je pričakovati, da bo Tylin drugi album A-Pop, ki bo predstavljen čez dva meseca, velika globalna uspešnica.

 

Ocena: 3,5

WESLEY JOSEPH FT. JORJA SMITH - July

Imenujmo ga novi angleški Frank Ocean. Mestoma jokavi trap-soul Wesleyja Josepha se v nekaterih songih, ki so - skupaj s tem ne posebej unikatnim pro-gospelovskim hitičem zavedeni na glasbenikov pravkar izdani albumski prvenec Forever Ends Someday - sprevrže tudi v zelo zavzeto rapanje. Joseph je zato v stilskem sordoru s Tylerjem, The Creatorjem in Kendrickom Lamarjem. Čeprav se pevčev/raperjev lirični horizont za zdaj zapira z opevanjem intime in le občasno okolice, bil lik in delo Wesleyja Josepha lahko kmalu postalo širše sprejeto. Sijajno izvedena stranska vloga izjemne nu-soularke Jorje Smith (tako kot Joseph izhaja iz osrednje Anglije) v tem komadu, kot tudi v številnih drugih, kjer nastopa kot gostja, seveda ne more/sme ostati preslišana.

 

Ocena: 4

 

KOMENTARJI9

Boti
25. 04. 2026 21.33
vse skup mal cudn napisan🙃skoda
Jani.
25. 04. 2026 18.26
Lejga tega 🤣
slayer2
25. 04. 2026 16.10
Evo ga, spet on.
HardKore
25. 04. 2026 12.38
Maneken, pa to... jaooo
Diego14
25. 04. 2026 12.14
Evo ga... spet ta.....hvala ker si nam pokvaru praznike
Cavalleria rusticana
25. 04. 2026 12.38
Evo te....spet ti....🤮🤮🤮
Delavec_Slo
25. 04. 2026 11.54
Evo ga spet!
Homer.Simpson
25. 04. 2026 11.10
Pozdravljeni dragi moji zvesti oboževalci, ali res ni v nobenem domu za starejše občane prostora, kamor bi lahko strpali tega modela, bi mu vsaj redno menjavali plenice, temu neprikritemu boosheranthu. Čaw čaw feni moji
osiveli_ritmični_gimnastik
26. 04. 2026 08.48
Pozdravljen Rogonosec.
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
