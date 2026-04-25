Barvita sedemdeseta v viralnem videu islandske pop divice Laufey

LAUFEY - Madwoman
Po obdobju, ki ga je zaznamovalo slogovno nihanje ali preizkušanje različnih avtorskih izrazov, se Laufey, islandska pevka in čelistka kitajskega rodu, vrača v preverjeni kombinaciji. Recimo mu klasičen pop, z veliko osebnostjo bossa-nove. Slednje ni čutiti le v Laufeynem pomirjujoče znižanem glasu (po vzoru ikonske Astrud Gilberto), pač pa tudi v čutni ritmiki. Da bi Laufey, po tem, ko je bila že bolj v objemu swinga, še prej pa predana resni glasbi in jazzu, uspela utrditi prepoznanvost in naposled potrditi primat med izvajalci zvočno modernih, stukturno pa standardnih pop obracev, v barvitem videu nastopajo mladi ameriški (športni in filmski) zvezdniki azijskega rodu. Med njimi sta tudi Alysa Liu in Hudson Williamsa. Zabaven spomnin na sedemdeseta v glasbenem okvirju, ki bo marsikoga opogumil v prepričanju, da bi moderna muzika morala zveneti tako in nič kaj drugače.
Ocena: 4
TYLA FT. ZARA LARSSON - She Did It Again
Soul in amapiano superzvednica Tyla nadaljuje s kolaborativnimi izdajami. Tokrat se je pridružuje švedska energo-pop kraljična, ki bi zaradi stalne prisotnosti v temu podobnih pop konstruktih morala biti še bolj priljubljena kot je, še zlasti v ZDA. Nekaj podobnega velja tudi za Tylo, čeprav kaže na njeno tekmovalno prednost. Južnoafričanka je sprava osvojila simaptije širše, tudi ameriške hiphop oziroma trap srenje (sodelovanja z Cardi B, Gunno, Travisom Scottom ipdr.), medtem ko She Did It Again marektinško težo znamke Tyla usmerja proti čistejšemu, nemara kmalu tudi proti electro-popu. Vsekakor je pričakovati, da bo Tylin drugi album A-Pop, ki bo predstavljen čez dva meseca, velika globalna uspešnica.
Ocena: 3,5
WESLEY JOSEPH FT. JORJA SMITH - July
Imenujmo ga novi angleški Frank Ocean. Mestoma jokavi trap-soul Wesleyja Josepha se v nekaterih songih, ki so - skupaj s tem ne posebej unikatnim pro-gospelovskim hitičem zavedeni na glasbenikov pravkar izdani albumski prvenec Forever Ends Someday - sprevrže tudi v zelo zavzeto rapanje. Joseph je zato v stilskem sordoru s Tylerjem, The Creatorjem in Kendrickom Lamarjem. Čeprav se pevčev/raperjev lirični horizont za zdaj zapira z opevanjem intime in le občasno okolice, bil lik in delo Wesleyja Josepha lahko kmalu postalo širše sprejeto. Sijajno izvedena stranska vloga izjemne nu-soularke Jorje Smith (tako kot Joseph izhaja iz osrednje Anglije) v tem komadu, kot tudi v številnih drugih, kjer nastopa kot gostja, seveda ne more/sme ostati preslišana.
Ocena: 4
