Basist Nikki Sixx o svojem očetu: Premorem nekaj empatije

62-letni basist skupine Motley Crüe, Nikki Sixx, znova piše o svojem življenju. Tokrat pripoved začne v otroštvu, se dotakne družinskih težav in očetovega odhoda ter jo sklene s prihodom v skupino in spremembo imena, s katero se je tudi uradno oddaljil od očeta, do katerega je gojil veliko zamero. Frank Feranna mlajši tako postane Nikki Sixx in najde svoj prostor pod soncem.

Sixx ni nikoli zares spoznal svoje sestre, ki je večino svojega življenja preživela v institucijah, umrla pa je pri 39 letih. Leta 2000 se je udeležil njenega pogreba, na katerem so mu povedali, da je Lisa spremljala njegovo življenje in uživala v rocku. Zvezdnik je priznal, da se sestre ne spominja dobro, zamegljen pa je tudi njegov spomin na njeno institucionalizacijo.

V tem času je basist odkril nekaj družinskih skrivnosti, tudi tisto, zaradi katere naj bi oče v resnici zapustil družino. Vzrok naj bi bila institucionalizacija Sixxove sestre Lise , ki se je rodila z Downovim sindromom, mati pa naj bi jo poslala v dom brez očetove privolitve. Stric naj bi mu razkril, da je mati rekla nekaj, zaradi česar je oče v jezi odšel. "Sicer je imel razlog za to, a zapustil je tudi mene. Kako torej zmorem do njega čutiti nekaj empatije?" se sprašuje zvezdnik.

"Streznil sem se, ko smo izdali album Dr. Feelgood, pogovarjali pa smo se, da bi posneli nadaljevanje te plošče. Takrat me je poklical naš producent Bob Rock, ki me vprašal: 'O čem boš pa pisal sedaj, ko je vse v tvojem življenju na svojem mestu?' Odgovoril sem mu, da še vedno živim v zaporu, le da se ta razprostira na veliki površini. Hodil sem se terapije in mislim, da sem takrat postal odvisen od njih. Ta knjiga pa mi je res dala vpogled v moje življenje in mi omogočila razviti nekaj empatije do svojega očeta," je dejal Sixx.

"Zdravnik je dejal, da se ne more vrniti domov. Mislim, da sem bil takrat star dve leti. Oče in mati sta se kljub temu odločila, da bo živela z nami in bosta skrbela zanjo. Z nami je živela naslednjih 11 mesecev. Sprašujem se, ali bi lahko kaj spremenil, a vsakič, ko sem družinske člane vprašal, ali jo smem obiskati, je bil njihov odgovor, da jo bom s tem vznemiril. Veliko obžalovanje čutim v zvezi z Liso, a zavedam se, da sem imel veliko napačnih informacij," je o sestri zapisal Sixx.

Odkril resnico o očetu

Sixx se je v knjigi dotaknil tudi boleče resnice o očetu. "Nekega dne sem obiskal teto in strica ter ju povprašal o svojem očetu. Mati mi je vedno govorila, da je bil slab človek, ki se je podil za ženskami in bil velikokrat pijan. Teta in stric sta bila nad to zgodbo začudena, stric pa mi je celo rekel, da očeta ni nikoli videl s steklenico piva v roki," je zapisal basist. Frank je umrl, ko je bil Sixx še najstnik, za njegovo smrt pa je izvedel po naključju. Očeta je klical, ker je nujno potreboval denar, takrat pa so mu povedali, da je že nekaj let mrtev. Takrat si ni več želel denarja, temveč očeta. Glasbenik naj bi se od takrat spraševal, kakšno bi bilo njegovo življenje, če bi oče takrat še živel in se oglasil na telefon.

Sixx se je nekako sprijaznil s svojo usodo in življenjem. O svoji materi noče govoriti slabo, a se zaveda, da je imela veliko težav. "Iz limon sem napravil limonado," svoje življenje še opiše zvezdnik, ki je utelešenje rock'n'rolla.