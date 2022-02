Basist zasedbe Mötley Crüe: Pearl Jam je najdolgočasnejši bend v zgodovini

V intervjuju za The New York Times je namreč frontman legendarnih Pearl Jamov obudil spomin na enega od nastopov v klubu, ki je potekal v osemdesetih, tam pa so nastopale tudi zasedbe, ki jih je naravnost ''preziral''. ''Pogosto sem končal na nastopih, ki jih sam ne bi nikoli izbral – to so nastopi skupin, ki so v poznih osemdesetih prevladovale na glasbeni televiziji MTV. Metal bendi – in to skušam povedati na prijazen način – ki sem jih preziral. Izdelek Girls, Girls, Girls in Mötley Crüe – sovražil sem to. Na živce mi je šlo, kako so bili fantje ob tem videti. Sovražil sem, kako so bila ob tem videti dekleta. Zdelo se je tako puhlo,'' je bil oster Vedder.