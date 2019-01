Bassless po odmevnih priredbah predstavljajo avtorsko skladbo

Slovenska a cappella skupina Bassless, ki smo jo lahko spoznali v 4. sezoni šova Slovenija ima talent, po nominaciji za prestižno mednarodno a cappella nagrado Cara Award in osvojeni 2. nagradi AVA Award, ne spi na lovorikah.

Skupina, znana po svojih izjemnih vokalnih priredbah svetovnih uspešnic, ki jih pogosto pohvalijo celo originalni avtorji in izvajalci skladb, se je odločila za nov korak. Izdali so svojo prvo avtorsko skladbo Isn't It Good to Be in Love Every Day? in spot zanjo.