Bassless v 2025 s priredbo brezčasne pesmi in kar trikratnim naraščajem

Skupina Bassless, ki že desetletje navdušuje s svežimi a cappella interpretacijami, se vrača z novo priredbo brezčasne klasike Ain't Nobody (Chaka Khan). A tokrat gre za več kot le mojstrsko prepletanje vokalov – skladbo spremlja tudi vizualno preprost, a simbolično bogat videospot. V njem vsak član skupine predstavlja svojo barvo, ki simbolizirajo različne dimenzije ljubezni. "Če bi bila samo ena barva, bi bilo malo dolgočasno, zato smo se strinjali, da si barve malo porazdelimo. Želeli smo celoten ljubezenski spekter ilustrirati skozi barve," so pojasnili člani glasbene zasedbe. Vsak član predstavlja svojo barvo, končni prehod v naravne tone pa simbolizira združitev vseh teh elementov v celovito, resnično ljubezen. "Iskali smo nekaj, kar je dobro in predvsem večno," pa so povedali o izbiri pesmi za svežo priredbo.

Modra ponazarja zaupanje in globoko povezanost, zelena rast in harmonijo, rdeča strast in energijo, roza nežnost in romantiko ter zlata trajnost in predanost. "Vsi preveč govorimo zgolj o ljubezni in zaljubljenosti, v resnici pa pomeni ljubezenski odnos veliko več. Zato smo želeli poudariti različne dimenzije ljubezni – od začetne zaljubljenosti do globoke povezanosti, ki raste skozi čas." Čeprav so videospot posneli že lani, so z izidom čakali – in to z dobrim razlogom. Za vokalisti je namreč sicer zelo plodno leto, a ne v glasbenem smislu. Kar trije od petih članov so namreč lani postali starši.