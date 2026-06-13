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Glasba

Batista Cadillac, gostujoči MRFY in Joker Out v obratnem vrstnem redu

Ljubljana, 13. 06. 2026 11.00 pred 12 dnevi 2 min branja 2

Avtor:
Matjaž Ambrožič
NOVA Matjaž Ambrožič

Tri krepke domačice za julijsko pot (najbrž tja dol)

JOKER OUT - Odsevi sonca

Naj bo hiter in poskočen, kitarska frazeologija smelo poudari dinamiko, besedilo songa je ravno prav zafrkantsko-domiselno, video je produkcijsko pompozen (vsebinsko ni) - seštevek pozitivnih osnovnih atributov bi nemudoma moral ponuditi ekselekten vtis. A zanj smo naposled vseeno prikrajšani. Kajti. Če v kombinacije in permutacije vključnim različne Kasabiane, Maximo Parke, Zutonse, Kaiser Chiefse, Actic Monkeyje in nenazadnje tudi Oasis, se izkaže, da je domačinski odsev sonca v resnici kar postaran poletni (".... dejmo vsi roke gor!!!") fazon. Mal' boring, pač.


Ocena: 3,5

 

RUŽNO PAČE ft. MRFY - Latice ovenule

Vsekakor ni odveč, da slovenski Yungblud slavnostno sklene alijanso s sorodno razvnetimi, glasbeno občasno primerljivo popačenimi, a vendarle bolj premišljenim progresivnim pop-rock kampusom. Že akustični kitarski uvod napeljuje na iskro melodijo, ki se skozi komad razvije v nič kaj drugega kot v refrensko odličnost. Ena ni nobena, ko gre za navdušene mladenke kot naročnice za pomoč pri hortikulturnem managementu (plus savinjsko-posavska Pehta) in domačinski vodni topovi nabavljeni na specializiranem DIY oddelku sosednjega trgovskega centra smiselno podpirajo gizdaliski manever.


Ocena: 4

 

BATISTA CADILLAC - Nehal sem iskat

Bistro izvedena dramaturška pavza pred začetko zaključne šestine napovedi prenehanja iskalne ekspedicije ponuja nepričakovno variacijo na slišano prej. Ne preslišite je! Gre za sproščen, laid-back R&B-pop napev, ki s finesami - zajetnim korpusom zvedavo uvedenih spremljevalnih vokalov in drugega - zlahka dosega prikupno potovalno dinamiko. Naj bo premagovanje razdalje do izbrane poletne detox točke še bolj sofisticirano.


Ocena: 4,5

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KOMENTARJI2

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Diego14
13. 06. 2026 11.38
evo ga...spet ta
Odgovori
+6
8 2
Homer.Simpson
13. 06. 2026 11.21
Rogonosac ocena: - 1. Čaw čaw sonćki moji
Odgovori
+9
11 2
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