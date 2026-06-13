Batista Cadillac, gostujoči MRFY in Joker Out v obratnem vrstnem redu

JOKER OUT - Odsevi sonca

Naj bo hiter in poskočen, kitarska frazeologija smelo poudari dinamiko, besedilo songa je ravno prav zafrkantsko-domiselno, video je produkcijsko pompozen (vsebinsko ni) - seštevek pozitivnih osnovnih atributov bi nemudoma moral ponuditi ekselekten vtis. A zanj smo naposled vseeno prikrajšani. Kajti. Če v kombinacije in permutacije vključnim različne Kasabiane, Maximo Parke, Zutonse, Kaiser Chiefse, Actic Monkeyje in nenazadnje tudi Oasis, se izkaže, da je domačinski odsev sonca v resnici kar postaran poletni (".... dejmo vsi roke gor!!!") fazon. Mal' boring, pač.



Ocena: 3,5

RUŽNO PAČE ft. MRFY - Latice ovenule

Vsekakor ni odveč, da slovenski Yungblud slavnostno sklene alijanso s sorodno razvnetimi, glasbeno občasno primerljivo popačenimi, a vendarle bolj premišljenim progresivnim pop-rock kampusom. Že akustični kitarski uvod napeljuje na iskro melodijo, ki se skozi komad razvije v nič kaj drugega kot v refrensko odličnost. Ena ni nobena, ko gre za navdušene mladenke kot naročnice za pomoč pri hortikulturnem managementu (plus savinjsko-posavska Pehta) in domačinski vodni topovi nabavljeni na specializiranem DIY oddelku sosednjega trgovskega centra smiselno podpirajo gizdaliski manever.



Ocena: 4

BATISTA CADILLAC - Nehal sem iskat

Bistro izvedena dramaturška pavza pred začetko zaključne šestine napovedi prenehanja iskalne ekspedicije ponuja nepričakovno variacijo na slišano prej. Ne preslišite je! Gre za sproščen, laid-back R&B-pop napev, ki s finesami - zajetnim korpusom zvedavo uvedenih spremljevalnih vokalov in drugega - zlahka dosega prikupno potovalno dinamiko. Naj bo premagovanje razdalje do izbrane poletne detox točke še bolj sofisticirano.



Ocena: 4,5