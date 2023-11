Batista Cadillac: Hvala, ker ste, brez vas ni nas

Zasedba Batista Cadillac je trenutno na mini slovenski turneji Mim pravil, praktično razprodana ljubljanska Cvetličarna pa je tokrat kot eno dihala njihov neo funk, soul in blues, ki ga križajo s sebi ljubimi latinskoameriškimi ritmi. Svojim pesmim pa so za povrhu dodali še kup priredb vsem dobro poznanih uspešnic od Bowieja, Beatlov do Jamiroquaija.

"V trenutkih, preden stopim na oder, se skušam pomiriti, čeprav adrenalin deluje, okoli tebe je 'hype', ljudje, a je najbolje, da se ti ni treba ukvarjati z nekimi stvarmi, ki so v takih trenutkih povsem odvečne. Ker smo zares brezkompromisni pri pisanju, ustvarjamo novi album tudi tako, gre naša glasba skozi več filtrov, tudi kakšna dodatna zunanja ušesa, jih pokažemo kakšnemu tekstopiscu, ki nam pomaga, če je to potrebno. Trenutno smo skoncentrirani na mini turnejo, na kateri dajemo ljudem, kar hočejo, odziv je dober, tak, kot mora biti, in je vse super," nam je pred koncertom zaupal frontman Urban Lutman.

icon-expand Urban Lutman: "Skoncentrirani smo na mini turnejo, na kateri dajemo ljudem, kar hočejo, odziv je dober, tak, kot mora biti, vsi se imamo super." FOTO: Miro Majcen

Po nekajminutnem odštevanju so točno bo 21. uri in trideset minut na oder poleg njega stopili še Matija Koritnik, Primož Hudoklin, Jakob Zlatinšek, Sebastjan Podlesnik, Enos Kugler ter spremljevalna pevka Sandra Feketija in njena kolegica. Najprej so postregli s trojčkom pesmi Stop, Smer vetra in Mesto v svobodi z istoimenskega prvenca. Sledila je Veš, da si lahko karkoli, ter prva od številnih priredb, Dancing in the Moonlight, ki jo je že daljnega leta 1965 pela Martha & the Vandellas, nazadnje pa pred leti Toploader.

icon-expand Batista Cadillac obdobje prvega albuma zaokrožujejo z mini turnejo Mim pravil, v okviru katere so zdaj nastopili v polni ljubljanski Cvetličarni. FOTO: Miro Majcen

Seveda ni šlo brez Magnolij, ter celo Bowiejeve Young Americans, Sandra je pomagala zapeti Pust me do besede, ki je bil prvi veliki hit zasedbe, pesem pa so vmes posneli tudi v novi različici z Majo Keuc. Da Urban in kompanija morda bolj "tripajo" na Beatle kot na Stonese, so pokazali z energično izvedbo Back in the USSR, z "belega" albuma liverpoolske četverice, za dodatno funk razplesavanje pa poskrbeli še s Cosmic Girl zasedbe Jamiroquai. Po Manjkaš mi in Toliko je potrebno še so izvedli še New York State of Mind Billyja Joela ter nato Svet se podira vase in svoj pogled na Lonely Boy zasedbe The Black Keys.

icon-expand Poleg pesmi s prvenca so v svojem funky slogu predstavili tudi venček priredb iz svetovne glasbene zapuščine. FOTO: Miro Majcen

Za enega nedvomnih vrhuncev večera je poskrbel Vlado Kreslin, ki je prišel Urbanu pomagat zapet Neviden (Ali veš, da me ljubiš?), skoraj 70-letnik pa je svoj vulkan odrske energije okronal še s strastnim igranjem orglic. Sledila je še Take Your Mama skupine Scissor Sisters ter legendarna Venus nizozemske zasedbe Shocking Blue iz leta 1969, ki jo je sredi 80. let prejšnjega stoletja mlajšim generacijam približal britanski dekliški trio Bananarama.

Začetki Batista Cadillac segajo v leto 2013, širšemu slovenskemu občinstvu pa se je dvojec Urban in Matija predstavil tri leta kasneje v šesti sezoni šova Slovenija ima talent, ko sta si prislužila zlati gumb in se uvrstila v finale. Konec leta 2017 sta bila v družbi klasičnega kitarista Petra Lagudina predskupina na koncertu Gipsy Kings v ljubljanskih Stožicah. Marca 2018 je pod okriljem založbe SonicTribe izšel prvi singel Pust me do besede, v začetku 2019 je sledila skladba Stop, za katero sta posnela prvi videospot, junija pa objavila še zadnjo pesem kot dvojec, in sicer Neviden (Ali veš, da me ljubiš?), v sodelovanju s Thomasom Marchem. Leta 2021 je bila zasedba nominirana za dve zlati piščali, istega leta pa se je oblikovala tudi sedanja postava. Istoimenski prvenec so izdali lansko pomlad, drugo ploščo pa napovedujejo za prihodnje leto.

icon-expand Gost Vlado Kreslin je pomagal zapeti pesem Neviden (Ali veš, da me ljubiš?). FOTO: Miro Majcen

Batista fantje so za sam konec prihranili še lastni skladbi Stik in Mim pravil, ki je dobro poznana tudi vsem tistim, ki spremljajo domače evrovizijske izbore, saj so z njo lani pristali na drugem mestu. Pravzaprav bi si želeli, da bi slišali še več njihovih pesmi, a kot nam je Lutman zaupal, so nove pesmi in album še v nastajanju in torej še niso povsem nared, ploščo pa lahko pričakujemo prihodnje leto.

icon-expand Zasedba naslednika lanskemu istoimenskemu prvencu obljublja v prihajajočem letu. FOTO: Miro Majcen

"Hvala, ker ste, brez vas ni nas, mi smo Batista Cadillac," so bile zadnje besede zasedbe, ki je devetdeset minut skrbela, da ni pojenjal sproščeno navdušujoči plesni vajb, ki so ga ta večer pričarali v sproščenem, a glasbeno zelo utečenem slogu. V dodatku so, ob spremljavi celotne Cvetličarne, izvedli še akustično izvedbo pesmi Magnolije, kar so kronali še z zaključno skladbo Generacija neba.

icon-expand Po Velenju in Ljubljani bodo koncertirali še v Mariboru, Logatcu in Novem mestu. FOTO: Miro Majcen

Dejstvo je, da malokrat pride na koncert toliko razposajenih deklet, ki imajo rade mlade, nadarjene fante, čeprav je res, da jih v številu najstnic bržčas posekajo Joker Out ali v številu študentk Mrfy. Frontman slednjih, Štras, se je sicer sukal po Cvetličarni in očitno prišel podpret kolege, kot tudi Hamo s svojo Taro, Gušti in še kdo. Batista Cadillac pridno nabirajo odrsko kilometrino, saj bodo v naslednjih dneh temperaturo dvigali še v Mariboru, Logatcu in Novem mestu. Pevec zagotovo raje kot govori med pesmimi na koncertu predvsem poje, kar je v njegovem primeru več kot dovolj, saj ima unikaten glas na domači glasbeni sceni. Zato komaj čakamo, kaj bodo ponudili na drugem albumu, ki je za marsikatero zasedbo ključen.