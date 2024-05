V ljubljanskem SitiTeatru so iz dvorane odstranili vse stole, saj je skupina Batista Cadillac oboževalce povabila na ples. Če sta Urban in Matija prve korake na glasbeno sceno začela kot duo in se z zlatim gumbom prebila do finala šova Slovenija ima talent, zdaj ustvarjata v šestčlanski skupini. Občinstvo na nogah, avtorske uspešnice ter priredbe glasbenih velikanov iz tujine pa so bile prava kombinacija za ples in zabavo. Na povabilo na ples so se kot gosti na odru odzvali glasbeniki iz skupine Masharik, pevcu Urbanu pa se je za duet pri pesmi Magnolije pridružil tudi Hamo.