Batista Cadillac s Cazzafuro zakuhala novo nogometno himno

Navijati je treba glasno in osnova je vsekakor nogometna himna. Dobili smo novo, tokrat v izvedbi skupine, ki je z veseljem med pogovorom nekajkrat brcnila žogo.

"Tekst govori o enotnosti, o tem, da moramo stati skupaj tudi, če se vse podre, do tega teksta pa je prišlo, ker se lahko z njim vsi poistovetimo. V bližnji preteklosti je bilo kar nekaj takšnih stvari, kjer je bilo s takšnim razmišljanjem veliko lažje," nam je o pesmi povedal Urban Lutman, pevec skupine Batista Cadillac, ki je priznal, da je v nogometu verjetno boljši Matija Koritnik, ki je prav tako član skupine, za nas pa je dodal: "Tukaj blizu imamo prostor za vaje, ker je zraven igrišče, pa gremo kdaj tudi pred vajami se rekreirat."

A ko so v studiu, jim nič ne ukrade fokusa. Nova pesem je za skupino zvočno in aranžmajsko presenetljiva. "Ni ne naša smer in ni njegova smer, kar pa v bistvu vsem ustreza, ker je nekaj novega," o pesmi, ki so jo posneli v sodelovanju s producentom Anžetom Kacafuro, pove Urban, Matija pa doda: "Mislim, da jo bo občinstvo lepo sprejelo, saj so prvi odzivi že v redu. Pripravljamo se že na poletje, ki prihaja."

In če na nogometnem terenu vemo, česa si poleti želimo, pa imata glasbenika na svojem področju malce drugačne sanje: "Da gremo do konca. Vsi vedno nekaj driblamo in žongliramo s svojimi idejami."

Singel, ki nosi naslov Ne manjka sanj, je zvočno in aranžmajsko presenetljiv. Žanrsko ni tipičen za Cazzafuro, kot ne za Batista Cadillac. A oboji so se zedinili, da je tako dober, da si več kot zasluži zaznamovati začetek sodelovanja, v sebi pa nosi močan čustveni naboj, ki ljudi nagovarja k enotnosti in druženju.