Batista Cadillac: Trudimo se biti Mozart v popu

Urban Lutman: Korona in njene omejitve so vplivale na časovnico, a smo se hitro prilagodili in v glasbenem smislu šli še globlje kot sicer. Po tihem menimo, da smo situacijo dobro izkoristili. Plato smo posneli do konca, s tempom, ki ni bil vezan na zunanji svet.

Matija Koritnik: Urban in Matija sva začela sama, apetiti po večji zasedbi pa so obstajali že takrat, kar se je videlo tudi v načinu snemanja pesmi, še preden se je članstvo razširilo. Znajti sva se morala s pomočjo drugih in vsaj takrat večjo vlogo videla v sodelujočem producentu, ki bi zgodbo znal povezati. Vedela sva, da je bend tisto, kar pesmi potrebujejo, da zares zaživijo na posnetkih in koncertih. Rezultat je potrdil najino razmišljanje.

Urban Lutman: To je naš prvi album, ki je delo večletnega ustvarjanja in se nam je zdelo, da je ljudem naš izdelek smiselno ponuditi z glasbo v prvem planu. Zato smo se tako v designu kot v naslovu odločili za enoznačnost.

Matija Koritnik: Večinoma dodelujemo pesmi do trenutka v studiu. Pri nastajanju materiala nam epidemija ni bila ravno v navdih, so se pa občutki znotraj nje verjetno prenesli tudi na papir. Dodatne interpretacije pa, kot vedno, prepuščamo poslušalcu.

Kako so dejansko razmere vplivale na sam album in pesmi, morda tematsko, ste jih spreminjali, dodelovali, imate kakšen koronski komad, se morda več govori o svobodi, ljubezni ...?

Večina vaših pesmi se zdi tako dobrih, da ima človek občutek, kot bi jih je že nekje slišal, saj se enostavno tako hitro usedejo v ušesa in srce, saj ste ustvarili svoj prepoznaven zvok. Morda še najbolj izstopa Urbanov glas, skratka vrhunska zmes vokala in muzike. Koliko se vam to zdi pomembno, saj je to zagotovo značilnost dobrega benda?

Matija Koritnik: Vodilo nastavljanja glasbenih predlog je zapomnljiva melodija in nekompliciranost. Z Urbanovim vokalom, vokalnimi linijami in instrumentalnim pristopom se trudimo biti Mozart v popu. Če je ljudem v prvem poslušanju všeč, bodo drugi refren že znali zapeti in na tak način na koncertu pridobimo spremljevalne vokaliste.

Koliko je vaš prepoznavni zvok dejansko vaš, ali imajo svoj delež pri tem tudi producenti?

Urban Lutman: Imeli smo priložnost sodelovati s krasnimi glasbeniki in ljudmi, med drugim tudi s producenti, kot so Jernej Kržič, Robi Bulešić, Tomaž Marič in Martin Štibernik. Vsak od njih je izboljšal našo glasbeno osnovo in nas same, za kar se jim iz srca zahvaljujemo.

Pri prvih pesmih so sodelovali Tadej Košir, Miha Gorše, Dorian Granda in Jernej Kržič, koliko jih lahko slišimo na albumu ali ste ostale pesmi posneli z novo zasedbo?

Matija Koritnik: Našteti so sodelovali pri našem prvem singlu Pust me do besede, Tadej pa je povezovalni člen pri večini komadov. Nove pesmi na albumu smo z njim in Martinom Štibernikom osmislili ob pomoči izbranih studijskih glasbenikov.