BBC z dražbo redkih gramofonskih plošč Pink Floyd, Davida Bowieja, The Beatles in drugih

Komplet skupine The Beatles vsebuje šest kopij LP-ja Please Please Me različnih natisov, kar so pred dražbo ocenili na 116 do 170 evrov. Z enako preddražbeno ceno so ocenili tudi komplet skupine Black Sabbath , v katerem so prvenec, ki so ga poimenovali Black Sabbath , ter albuma Paranoid in Master of Reality .

Albumi Davida Bowieja so ocenjeni med 232 in 465 evrov. Med njimi sta izvirna LP izdaja plošče David Bowie iz leta 1969, kasneje znana pod imenom Space Oddity, ter LP izdaja plošče The Man Who Sold The World iz leta 1970. Skupina Pink Floyd pa je zastopana z albumoma The Piper at the Gates of Dawn in A Saucerful of Secrets, pri čemer je zadnji pomemben zaradi napake pri naslovu pesmi Let There Be More Light.

Na dražbi bodo med drugim tudi LP plošče black metal skupine Bathory s Švedske in blues rock zasedbe Megaton, ki je delovala le kratek čas.