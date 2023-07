Bebe Rexha po napadu z mobilnim telefonom na odru z zaščitnimi očali

Pevka Bebe Rexha, ki je nedavno doživela neprijetno izkušnjo na odru, ko ji je nekdo iz publike v glavo vrgel mobilni telefon, je med nedavnim koncertom v Los Angelesu nosila zaščitna očala. To sicer ni bil prvi zvezdničin nastop po incidentu, a se pevka še vedno spopada s travmatično izkušnjo.

Bebe Rexha je med nedavnim nastopom v Los Angelesu raje stavila na varnost in med koncertom nosila zaščitna očala. 33-letna pevka je na oder stopila elegantno oblečena v bleščeče moder top, ki ga je kombinirala s satenastimi hlačami in ujemajočimi se rokavicami, neopazen pa ni ostal niti par zaščitnih očal, s katerimi je prišla pred občinstvo.

icon-expand Bebe Rexha je na oder stopila z zaščitnimi očali. FOTO: Profimedia

Čeprav je pevka nedavno že poudarila, da se počuti dobro, pa je bila po napadu z mobilnim telefonom, ki se je zgodil med koncertom v New Yorku, primorana poiskati zdravniško pomoč, da so ji rano zašili. "Ne igra se več in raje nosi zaščitna očala," je pod objavo z videoposnetkom s koncerta med komentarji zapisal nek oboževalec, spet nekdo drug pa je dodal: "Res je kraljica! Kljub vsemu je turnejo zaključila močna. Prava legenda je!"

Kot se je izkazalo po napadu, je telefon iz množice v pevko vrgel Nicolas Malvagna iz zvezne države New Jersey, ki ga je policija pozneje že obtožila napada in ga aretirala. Kot so pokazali posnetki, ki so jih na družbenih omrežjih delili obiskvalci koncerta, je telefon pevko zadel naravnost v obraz, ta pa se je nato v bolečinah zgrudila na kolena. Na pomoč so ji takoj priskočili člani varnostne ekipe, ki so jo pospremili v lokalno bolnišnico, kjer je prejela nekaj šivov. Pozneje se je oglasila z objavo na Instagramu, kjer je ob fotografiji, na kateri je vidna oskrbljena rana, pripisala: "V redu sem."