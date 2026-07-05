Bečo: Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje

Bečo je umetnik z zanimivo življenjsko zgodbo. Je glasbenik, avtor in človek, ki dokazuje, da za prave sanje nikoli ni prepozno. "Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje," pravi ob predstavitvi pesmi Vila, za katero je posnel tudi videospot.

Bečo predstavlja pesem Vila. FOTO: Arhiv izvajalca

"Včasih moraš prehoditi dolgo pot, da sploh ugotoviš, kdo v resnici si. Glasba me je našla v trenutku, ko sem bil pripravljen poslušati svoje srce," je dejal pevec, ki že od leta 2019 živi od glasbe, doslej pa je predstavil tri različne glasbene projekte. Njegove pesmi nosijo sporočila o življenju, ljubezni, notranjih bojih in osebnih izkušnjah.