Bečo: Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje

Bečo je umetnik z zanimivo življenjsko zgodbo. Je glasbenik, avtor in človek, ki dokazuje, da za prave sanje nikoli ni prepozno. "Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje," pravi ob predstavitvi pesmi Vila, za katero je posnel tudi videospot.
"Včasih moraš prehoditi dolgo pot, da sploh ugotoviš, kdo v resnici si. Glasba me je našla v trenutku, ko sem bil pripravljen poslušati svoje srce," je dejal pevec, ki že od leta 2019 živi od glasbe, doslej pa je predstavil tri različne glasbene projekte. Njegove pesmi nosijo sporočila o življenju, ljubezni, notranjih bojih in osebnih izkušnjah.
Njegova najnovejša pesem Vila tako govori o skrivnostni povezanosti dveh starih duš, ki se skozi čas in različna življenja vedno znova najdeta. O nevidni energiji, ki presega razum. O trenutku, ko nekoga srečaš prvič, a imaš občutek, da ga poznaš že celo večnost. "Ko se srečata, se svet za trenutek ustavi. V telesu se zgodi blisk – tisti nenavadni občutek spoznanja, ko se duša spomni, kar razum še ne zna razložiti," razloži pevec.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.