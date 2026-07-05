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Glasba

Bečo: Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje

Ljubljana, 05. 07. 2026 13.23 pred 15 minutami 1 min branja 1

Avtor:
K.Z.
Bečo

Bečo je svojo življenjsko pot najprej gradil v svetu športa. Kot uspešen vaterpolist in trener je leta posvečal disciplini, vztrajnosti in delu z ljudmi. A globoko v sebi je vedno nosil še eno veliko ljubezen – glasbo.

Bečo je umetnik z zanimivo življenjsko zgodbo. Je glasbenik, avtor in človek, ki dokazuje, da za prave sanje nikoli ni prepozno. "Nikoli ni prepozno, da začneš živeti svoje sanje," pravi ob predstavitvi pesmi Vila, za katero je posnel tudi videospot.

Bečo predstavlja pesem Vila.
Bečo predstavlja pesem Vila.
FOTO: Arhiv izvajalca

"Včasih moraš prehoditi dolgo pot, da sploh ugotoviš, kdo v resnici si. Glasba me je našla v trenutku, ko sem bil pripravljen poslušati svoje srce," je dejal pevec, ki že od leta 2019 živi od glasbe, doslej pa je predstavil tri različne glasbene projekte. Njegove pesmi nosijo sporočila o življenju, ljubezni, notranjih bojih in osebnih izkušnjah. 

Njegova najnovejša pesem Vila tako govori o skrivnostni povezanosti dveh starih duš, ki se skozi čas in različna življenja vedno znova najdeta. O nevidni energiji, ki presega razum. O trenutku, ko nekoga srečaš prvič, a imaš občutek, da ga poznaš že celo večnost. "Ko se srečata, se svet za trenutek ustavi. V telesu se zgodi blisk – tisti nenavadni občutek spoznanja, ko se duša spomni, kar razum še ne zna razložiti," razloži pevec.

bečo pesem vila

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osiveli_ritmični_gimnastik
05. 07. 2026 13.38
Še en samooklicani glasbenik brez posluha.
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