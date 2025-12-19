Belgijski umetniki 'z grozo' izvedeli za sodelovanje na Evroviziji

Kolektiv 170 belgijskih umetnikov in kulturnih osebnosti je obsodil odločitev javne radiotelevizije RTBF, da sodeluje na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026. V skupnem pismu so podpisniki zapisali, da so "4. decembra z grozo izvedeli za napoved sodelovanja Izraela na Evroviziji leta 2026". Med podpisniki so bili tudi igralka in režiserka Yolande Moreau , režiser Thierry Michel , humoristka Florence Mendez in igralec David Murgia .

Podpisniki so odločitev o udeležbi Izraela primerjali z odzivom na vojno v Ukrajini, rekoč, da je "Evropska radiodifuzna zveza (EBU) izključila Rusijo v manj kot 48 urah po invaziji na Ukrajino februarja 2022", medtem ko je v primeru Gaze "zavrnila izključitev Izraela kljub nadaljevanju iztrebljevalne vojne, ki jo vodi proti palestinskemu ljudstvu".

V pismu so kritizirali belgijsko televizijo RTBF in belgijsko radiotelevizijo VRT, ki sta odgovorni za izbiro belgijskega predstavnika, in dejali, da sta se radiotelevizijski hiši "odločili, da bosta še naprej sodelovali v tekmovanju". V pismu piše, da je to "huda kršitev etičnih in moralnih obveznosti javnih kanalov". Izrael pa so obtožili, da kulturne dogodke izkorišča v politične namene, in zapisali, da "izraelska vlada že leta izkorišča velike umetniške in kulturne dogodke v propagandne namene z namenom, da bi pozabila svoj režim okupacije, kolonizacije in apartheida proti palestinskemu ljudstvu".

Sodelovanje na Evroviziji po njihovih besedah "omogoča Izraelu, da ohranja iluzijo, da je moderna in zgledna zahodna demokracija, in zato lažje prikriva svoje kriminalno dejanje". V pismu so RTBF pozvali, naj "spoštuje svoje poslanstvo javne službe in odpove sodelovanje na Evroviziji leta 2026, dokler je država, ki tepta same temelje naše skupne človečnosti, dobrodošla".

Spomnimo, za bojkot so se odločile Slovenija, Nizozemska, Irska, Islandija in Španija.