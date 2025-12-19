Naslovnica
Belgijski umetniki 'z grozo' izvedeli za sodelovanje na Evroviziji

Bruselj, 19. 12. 2025 12.52 pred 1 uro 2 min branja 7

Avtor:
E.M.
Za Belgijo je letos nastopil Red Sebastian.

Belgijski glasbeniki in umetniki se ne strinjajo z odločitvijo, da bo njihova država nastopila na Evroviziji. V odprtem pismu so pozvali javno radiotelevizijo RTBF, naj "spoštuje svoje poslanstvo javne službe in odpove sodelovanje na Evroviziji leta 2026, dokler je država, ki tepta same temelje naše skupne človečnosti, dobrodošla".

Kolektiv 170 belgijskih umetnikov in kulturnih osebnosti je obsodil odločitev javne radiotelevizije RTBF, da sodeluje na tekmovanju za pesem Evrovizije 2026. V skupnem pismu so podpisniki zapisali, da so "4. decembra z grozo izvedeli za napoved sodelovanja Izraela na Evroviziji leta 2026". Med podpisniki so bili tudi igralka in režiserka Yolande Moreau, režiser Thierry Michel, humoristka Florence Mendez in igralec David Murgia.

FOTO: AP

Podpisniki so odločitev o udeležbi Izraela primerjali z odzivom na vojno v Ukrajini, rekoč, da je "Evropska radiodifuzna zveza (EBU) izključila Rusijo v manj kot 48 urah po invaziji na Ukrajino februarja 2022", medtem ko je v primeru Gaze "zavrnila izključitev Izraela kljub nadaljevanju iztrebljevalne vojne, ki jo vodi proti palestinskemu ljudstvu".

V pismu so kritizirali belgijsko televizijo RTBF in belgijsko radiotelevizijo VRT, ki sta odgovorni za izbiro belgijskega predstavnika, in dejali, da sta se radiotelevizijski hiši "odločili, da bosta še naprej sodelovali v tekmovanju". V pismu piše, da je to "huda kršitev etičnih in moralnih obveznosti javnih kanalov". Izrael pa so obtožili, da kulturne dogodke izkorišča v politične namene, in zapisali, da "izraelska vlada že leta izkorišča velike umetniške in kulturne dogodke v propagandne namene z namenom, da bi pozabila svoj režim okupacije, kolonizacije in apartheida proti palestinskemu ljudstvu".

Sodelovanje na Evroviziji po njihovih besedah "omogoča Izraelu, da ohranja iluzijo, da je moderna in zgledna zahodna demokracija, in zato lažje prikriva svoje kriminalno dejanje". V pismu so RTBF pozvali, naj "spoštuje svoje poslanstvo javne službe in odpove sodelovanje na Evroviziji leta 2026, dokler je država, ki tepta same temelje naše skupne človečnosti, dobrodošla".

Spomnimo, za bojkot so se odločile Slovenija, Nizozemska, Irska, Islandija in Španija.

belgija evrovizija bojkot glasbeniki izrael

The Rolling Stones končujejo album, turneje za zdaj ne bo

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
but_the_ppl_are_retarded
19. 12. 2025 14.30
Bravo, Belgijci... Mi ne bi šli, če nam Halopnvse pobere. Hlapci, pač.
Odgovori
0 0
Pomlad 88
19. 12. 2025 14.27
Najbrž gre za take umetnike, kot so naši na Metelkovi, ali mariborski pekarni
Odgovori
0 0
abmam
19. 12. 2025 13.48
Belgijci, kaj še čakaze? Bojkot!
Odgovori
+3
3 0
komarec
19. 12. 2025 13.14
Ta festival je za SDS
Odgovori
+4
7 3
Teleport
19. 12. 2025 13.58
To je kar levicarskibfestival
Odgovori
+0
2 2
Harnandez
19. 12. 2025 14.11
Pa najobolj se SDSovci bunijo da se Izrael bojkotira na Geyviziji. #prekrititoplovodarji??
Odgovori
+1
1 0
Darko32
19. 12. 2025 13.11
Tukaj bomo videli nekaj drugega in to je: Kdo je z dušo in srcem pri kulturi in kdo je pokvarjen. Zato vidimo nekaj drugega, da pesmi, katere zadnje čase so predstavljene na EUroviziji zelo hitro gredo v pozabo, ker jih nihče ne mara več sliašti.
Odgovori
+6
6 0
