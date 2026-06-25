Bend Šesti v novi pesmi o pravilnosti odločitev, ki krojijo naš svet

Skupina Šesti predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Zakaj . Glasbeniki iz Slovenske Bistrice se v novi pesmi sprašujejo o pravilnosti odločitev, ki krojijo naš svet, ter o občutku nemoči posameznika pred sistemi in centri moči. "Vse se je začelo kot ideja na vajah in poznih nočnih muziciranjih, a je sčasoma zraslo v eno naših najbolj premišljenih skladb," so povedali ob izidu.

Instrumental te pesmi jih je spremljal že dlje časa, a ob vseh obveznostih ob izidu prvenca Zmeden v lanskem letu je odmeval le na vajah. "K zaključku pesmi nas je spodbudil natečaj Radia SI, na katerem smo tudi zmagali," so povedali fantje in dodali: "Refren smo spremenili in na novo napisali tik pred snemanjem vokalov v studiu, kar je predvsem pevcu Krištofu dvignilo adrenalin, a sporočilnost skladbe je s to potezo prišla še bolj do izraza."

Skladba odpira vprašanja smiselnosti vojn, nasilja in družbe, ki ne sliši strelov z neba in ne vidi zla. Kljub kritičnemu pogledu pa nosi tudi močno sporočilo upanja, da bo posameznik ponovno prevzel nadzor nad svojim bivanjem in usodo.