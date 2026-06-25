Bend Šesti v novi pesmi o pravilnosti odločitev, ki krojijo naš svet

Skupina Šesti predstavlja novo pesem, ki nosi naslov Zakaj. Glasbeniki iz Slovenske Bistrice se v novi pesmi sprašujejo o pravilnosti odločitev, ki krojijo naš svet, ter o občutku nemoči posameznika pred sistemi in centri moči. "Vse se je začelo kot ideja na vajah in poznih nočnih muziciranjih, a je sčasoma zraslo v eno naših najbolj premišljenih skladb," so povedali ob izidu.
Instrumental te pesmi jih je spremljal že dlje časa, a ob vseh obveznostih ob izidu prvenca Zmeden v lanskem letu je odmeval le na vajah. "K zaključku pesmi nas je spodbudil natečaj Radia SI, na katerem smo tudi zmagali," so povedali fantje in dodali: "Refren smo spremenili in na novo napisali tik pred snemanjem vokalov v studiu, kar je predvsem pevcu Krištofu dvignilo adrenalin, a sporočilnost skladbe je s to potezo prišla še bolj do izraza."
Skladba odpira vprašanja smiselnosti vojn, nasilja in družbe, ki ne sliši strelov z neba in ne vidi zla. Kljub kritičnemu pogledu pa nosi tudi močno sporočilo upanja, da bo posameznik ponovno prevzel nadzor nad svojim bivanjem in usodo.
Za pesem so posneli tudi videospot, ki sledi zgodbi skladbe in nas popelje skozi zelo eksplicitne kadre – začenši z apokalipso vse do postapokaliptičnega sveta. "Sprehajamo se po meji udobnega in predstavljamo najbolj prvinske občutke, ko ujetost, omejitev svobode, dušenje omejujejo in nadvladujejo človeške pravice," so povedali fantje, ki si želijo v družbi spodbuditi razpravo, kaj sledi, ko se vse, kar poznamo, konča.
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