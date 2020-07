Bepop Ladies: Slovenija v tem trenutku potrebuje takšno pozitivno pesem

Tinkara, AnainAlenka so dekleta, ki so se v slovensko glasbeno zgodovino zapisale že pred 18 leti, ko so postale članice izjemno priljubljene pop skupine Bepop. Nastanek skupine smo pred leti lahko spremljali naKanalu A v enem prvih resničnostnih šovov Popstars. Kasneje so skupaj z Nejcem in Simonom žele uspehe s svojim prvim albumom, žalovale za prehitro umrlim Nejcem in se kasneje podale na novo pot samo s Simonom. A po Nejčevi smrti stvari niso bile enake kot prej in skupina se je po izdaji drugega albuma odločila za premor. Ta pa je trajal kar 15 let. Dekleta so se lani združila in oboževalce presenetila z nastopom v enem od nočnih klubov v Ljubljani in celo namigovale, da razmišljajo o novem materialu.