Za slovensko glasbo tudi čez meje že 40 let skrbi Kulturni dom Gorica. Za 40 let so pripravili niz dogodkov, v torek zvečer pa so tam gostili Bepop Ladies. Trio, ki zadnji dve leti ponovno nastopa skupaj, se je razveselil prvega koncerta prek meje, po večmesečnem premoru so dekleta tokrat nastopila s spremljevalno skupino.