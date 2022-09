20 let mineva, odkar se je veliko prezgodaj v prometni nesreči poslovil Nejc Erazem, član takrat vzhajajoče in popularne skupine Bepop. Njegove kolegice iz skupine, danes Bepop ladies, so ob tej obletnici skupaj z Nejčevo sestro Evo posnele priredbo pesmi Moje sonce. Tinkara, Alenka in Ana so namreč navdušene nad Evinim talentom, zato so bile že nekaj časa odločene, da bodo nekoč nekaj ustvarile skupaj.