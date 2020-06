Bepop Ladies z novim videospotom za pesem 'Daj se nasmej'

Bepop Ladies se na radijske valove vračajo s prvo novo skladbo po njihovi glasbeni vrnitvi. Dekleta iz skupine vas vabijo, da jim pomagate širiti optimizem in pozitivno energijo. Pesem 'Daj se nasmej' je dobila tudi videospot, ki je prvi po kar šestnajstih letih premora. Tinkara, Alenka in Ana že komaj čakajo, da pesem predstavijo oboževalcem ter jo z njimi na koncertih tudi zapojejo.

"Rade imamo skladbe s pozitivnim sporočilom, ki v teh turbulentnih časih pridejo še kako prav. Vsa energija, pozitivna in negativna, se nabira v nas in tudi izhaja iz nas samih, mi pa odločamo v katero smer se bo nagnilo. Bepop stavimo na pozitivo. Pridruži se nam in - daj se nasmej,"so povedale članice skupine.

icon-expand Nasmejane Bepop ladies z novo pesmijo širijo pozitivo in dobro energijo. FOTO: Rok Deželak

S tem sončnim sporočilom svoj pohod po glasbeni sceni nadaljujejo Alenka Husić, Ana Praznik inTinkara Fortuna, članice ene od naših najbolj prepoznavnih glasbenih skupin. Potem, ko so jeseni Slovenijo presenetile z veliko vrnitvijo in pokazale, da si tako one, kot tudi občinstvo želijo še kaj več kot samo nekaj nostalgičnih nastopov, so si za prvo polovico leta 2020 zadale cilj posneti novo pesem in videospot. Korona jih pri tem niti ni preveč zmotila, saj so zaradi zasedenosti z drugimi projekti načrtovale nekajmesečni koncertni premor, ob uspešno opravljenih gospodinjskih, šolskih in ustvarjalnih izzivih, pa jim je uspelo skočiti tudi v studio in posneti novo pesem.

icon-expand Članice skupine so navdušene, ker so po kar šestnajstih letih premora znova posnele videospot. FOTO: Agencija Damn

Vse se je začelo s prvim klepetom na dobrodelni decembrski prireditvi, kjer so se takoj ujele z Žanom Serčičem. Vse bolj iskani producent, ki je ravnokar izdal svoj album, je pa tudi producent naslednje plošče Jana Plestenjaka, je odlično začutil energijo skupine."Le nekaj dni zatem, ko smo mu omenile, da nas mika posneti kaj novega, nam je sporočil, da ima skladbo za nas. Že ob prvem poslušanju osnutka smo vedele, da je to to, Tinkari so se celo orosile oči. Vse je zvenelo tako, kot bi se dela lotile same. Zelo dobro mu je uspelo ujeti naše občutke, to, kar zagovarjamo, kar želimo prenesti na publiko,''so opisale prvi stik s skladbo.

BepopLadies so za pesem posnele tudi videospot, njihov prvi po 16 letih. Zdaj pa se seveda želijo tudi čimprej vrniti na koncertne odre, kjer bodo lahko novo pesem zapele z oboževalci: "Upamo, da se omejevalni ukrepi tudi za glasbenike čim prej sprostijo, mnogim je to edini vir zaslužka, mi bi pa tudi rade že počasi pretegnile glasilke v živo!"

icon-expand Bepop Ladies družijo nasmehi in pozitivna energija. FOTO: Rok Deželak