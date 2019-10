Bepop: Poslušamo zgodbe o lepšem otroštvu, ki ga je pričarala naša glasba

"Zdaj ko smo punce nazaj in ko smo obudile nostalgijo, so spomini znova oživeli. Na vsakem nastopu se družimo z oboževalci, ki s sabo prinašajo stare časopisne odrezke, slike ... Poslušamo zgodbe o lepšem otroštvu, ki jim ga je pričarala naša glasba, za kar so nam še danes hvaležni. Punce smo nad odzivi oboževalcev vzhičene in neizmerno hvaležne," so dekleta povedala za 24ur.com. Pravijo, da je bila skupina Bepop od nekdaj pozitiven zgled, a da to ni bilo priučeno: "Takšni smo preprosto bili in to so naši oboževalci čutili. Vzeli so nas za svoje, zato vselej ponavljamo, da si bolj zvestih oboževalcev, kot smo jih imeli in jih še danes imamo, ne bi mogli želeti."

Nič več plišastih igračk, zdaj so ’v igri’ selfiji

Ana, Tinkarain Alenka pravijo, da se odnos oboževalcev do njih ni spremenil, da pa so one spremenile pogled na njih: "Iz srca smo jim hvaležne, da jim po 15 letih še vedno naša glasba toliko pomeni." Dodajajo, da ne samo, da so oboževalci veseli, da so nazaj in da lahko največje uspešnice, kot so Moje sonce in Odpelji me, znova slišijo tudi v živo, dobile so tudi potrditev od glasbenih kolegov: "Kar nekaj pozitivnih odzivov glasbenih kolegov je bilo, česar pred leti recimo nikoli nismo občutili."

Pred leti so Simon, Nejc, Alenka, Tinkara in Ana na oder dobili kar nekaj plišastih igrač, ki so si jih na koncu razdelili in nosili domov in jih skrbno pazili, kot so za naš medij povedala dekleta. "Danes plišastih igrač ni več, ne manjkajo pa telefoni, bliskavice, selfiji, prenosi v živo … Očitno je to danes bolj in," so na vprašanje, ali tudi danes dobijo kakšno igračko, odgovorile glasbenice.