Bepop za novo pesem dobile navdih v oddaji Delovna akcija

Potem ko so reaktivirane Bepop Ladies lansko leto pobarvale s hitom 'Daj se nasmej' , v pomlad 2021 vstopajo na krilih kar dveh novih skladb. 'Ženska' , duet z Rebeko Dremelj , je samo na YouTubu in Facebooku zabeležil že več kot 300.000 predvajanj. Prejšnji teden pa so Alenka, Tinkara in Ana predstavile še pesem 'Verjamem v dobre ljudi', ki so jo iz glasbene teme Delovne akcije , ob pomoči Tamirja Gostiše in Tadeja Koširja , razvile v samostojno himno pozitive, upanja, empatije, medčloveške topline in solidarnosti.

Snemanje pevskih scen je potekalo v okolici Ptuja, glavnino dela pa je opravila Marija Lorencin iz ekipe Videostroj , ki je prečesala posnetke, iz katerih so nastale prve tri sezone oddaje, iz njih oblikovala zgodbo z glavo in repom ter vizualno pripoved odlično sinhronizirala z glasbeno podlago. "Marija je delo opravila odlično," se strinjajo dame in dodajajo: "Predvsem pa smo ji hvaležne, da se je kljub obilici dela pri oddaji odzvala zelo hitro in dodala velik kamenček v mozaik te zgodbe, ki iz tedna v teden dokazuje, da v Sloveniji še vedno živi ogromno dobrih ter srčnih ljudi, ki jim ni vseeno, kaj se dogaja v njihovi skupnosti, in radi po svojih močeh priskočijo na pomoč sodržavljanom v stiski."

Kako vešče pa so sicer obrtniških del članice skupine Bepop, ki so tokrat elegantna oblačila zamenjale za funkcionalno udobje? O Ani ni treba izgubljati besed, saj s svojimi mojstri pridno obnavlja domove od Prekmurja do Obale. Vsaj tako spretna pa je tudi Tinkara, katere dom in njegova okolica sta polna projektov'naredi sam' – od prenovljenega starega pohištva, klubske mizice iz koluta za visokonapetostne električne kable, visokih gred, klopi in drugih kosov, ki nastajajo pod njenimi, moževimi in prsti njunih treh hčera. Še najmanj veselja do brusilnikov, žag, kladiv, čopičev in drugega orodja od vseh treh kaže Alenka, in tega niti ne skriva: "Tako kot je v življenju dobro čim več vedeti in znati, je treba imeti tudi moč in samozavest, da priznaš, če ti kaj ni pisano na kožo. Veseli me, da sta Ana in Tinkara našli veselje v teh opravilih, jaz pa jih raje prepuščam strokovnjakom." (smeh)