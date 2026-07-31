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Besede žiranta Talentov delovale kot prerok, v tujini zgradila uspešno kariero

Ljubljana, 31. 07. 2026 17.18 pred 9 dnevi 1 min branja 1

Avtor:
Alen Podlesnik E.K.
Maja Triler

Besede Branka Čakarmiša, da ima Maja Triler čarovnijo, so se izkazale za resnične. Mlada glasbenica danes žanje uspehe na tujih opernih odrih in osvaja prestižne naslove ter nagrade, svojo glasbeno pot pa nadgrajuje še z avtorsko skladbo, pri kateri je moči združila s priljubljenim igralcem Matejem Zemljičem.

"Maja, ti nimaš talenta, ti imaš čarovnijo, začarala si nas," je takrat 14-letni Maji Triler v premierni sezoni šova Slovenija ima talent, v vlogi žiranta, dejal Branko Čakarmiš. "Zdelo se mi je vse tako veliko, spektakel. Navduševalo me je že samo to, da sem bila del tega," se tistih dni spominja uspešna Slovenka. "V bistvu sem imela, kot bi rekli, občutek, da me je nekdo videl zares tako, kot sem bila ali pa kot sem, kar je bilo sploh v tistem obdobju, ko sem bila najstnica," nam je še zaupala.

Besede so se izkazale za preroške, Maja je namreč kmalu po srednji šoli odpotovala na Dunaj, kjer že skoraj desetletje gradi kariero v klasični glasbi in žanje nagrade na številnih opernih tekmovanjih. V zadnjih dveh letih je bila drugouvrščena kar na štirih pomembnih opernih tekmovanjih, na največjem od njih pa je zasedla prvo mesto in s tem postala 'Zukunftsstimme 2025', 'glas prihodnosti 2025' in nastopila pred 12.000 ljudmi z znano operno pevko Elino Garančo.

Mlada glasbenica, ki danes uresničuje novo poglavje svojih sanj, v svet pošilja svojo prvo avtorsko pesem Ladjice želja. K sodelovanju pri snemanju videospota je pritegnila tudi svojega srednješolskega sošolca, zdaj uspešnega igralca Mateja Zemljiča.

Maja Triler operna pevka Slovenija ima talent Matej Zemljič
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KOMENTARJI1

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nikagaja
31. 07. 2026 18.44
res cist, lep glas.
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