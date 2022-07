Beyonce, Alicia Keys in Fivio Foreign v trikotniku izposoj

Domača trap naveza Janchi & Outtagridboy se predstavi prvič.

FIVIO FOREIGN & QUEEN NAIJA FT. COI LERAY - What's My Name

Če je raba, uporaba, izraba ikonskega vzorca dostojna, problemov ni. Foreignova predelava zdaj že 23 let starega bengerja dekliške skupine Destiny's Child posebej radikalnih skladenjskih in harmonskih prijemov niti ne vključuje. Nemara se zdi nekolikanj presenetljivo, da brooklynski raper očitnega super-hita ni izrabil v podporo svojemu prvemu albumu B.I.B.L.E., ki je izšel že aprila in najviše segel do 9. mesta na ameriški lestvici. 32-letniku je za prvi promocijski val zadostoval kolaborativni singel City of Gods, ki ga je posnel skupaj z veliko bolj slavnim raperskim kolegom Kanyejem Westom in pop-soul divo Alicio Keys. Kasneje pa še Magic City skupaj s traperjem Quavom. Fivio stvar odrapa zadovoljivo, presenetljivo zaznavno je nekolikanj preveč zadržana, sicer izjemna raperka in soularka Queen Naija, je pa zato ljubek del, ki ga v svojo korist reši še ena mlada in obetavna tako raperka kot tudi pevka Coi Leray, sicer hči nekoč popularnega raperja Benzina.

Ocena: 3,5 BEYONC - Break My Soul

Kar neverjetno je, da sta pop težkokategornika Drake in Beyonc istočasno postregla z novostma, ki samo z eno posodobljeno prvino močno izstopata iz njunih varnih ekspresivnih območij. Oba sta pod docela klasične in zato načeloma prepoznavne songe podstavila ne posebej diskreten house beat. Drake celo čez vse trajanje albuma (Honestly, Nevermind), medtem ko po novem žogasto poskočno spremljamo tudi Beyonc. Vsaj za zdaj. Break My Soul je njen povratniški ali poletni hit. Ta hkrati najavlja pevkin novi album Renaissance, ki bo zunaj čez tri tedne. Z Break My Soul so morebitne podobnosti z zasukom, ki ga je na svojem lanskem dolgometražcu uporabila Alicia Keys, toliko bolj upravičene. Keysova je večino novih melodij na enem, resda dvojnem albumu ponudila v kar dveh različicah, v bolj akustični in nato še v izrazito plesni. Če odmislimo še prepričljivo house metriko, soul-pop napev Break My Soul kot da ne zmore zadostne pompoznosti, ki bi jo od Beyonc vseeno pričakovali.

Ocena: 3 JANCHI & OUTTAGRIDBOY - Astro

Janchija poznamo iz odlične ljubljanske raperske naveze z Ženo. Iskri avtor, raper in pevec je v zadnjem obdobju konkretno preoblikoval svoj izrazni slog. Skoraj ni verjeti, a je res. Janchi je z novi sodelavcem Outtagridboyem zdaj predan nizkokaloričnemu in hitreje pretočnemu pop-trapu. Ta je v marsikaterem segmentu podoben tistemu, po čemer je slovit kanadski soul-hiphop prvak Drake. Za nameček njun prvi prebojni singel vsebuje nekaj skrivnostno mikavnega, opojnega, malodane dišečega. Melodija je sicer zminimalizirana, toda okvir in predvsem lahkotnost te uspešnice je pohvalna. Velja ostati pozoren, kajti naveza Jan Zupančič in Simon Mahorič bo v prihodnje gotovo še bolj presenečala. P. S. Celo Ljubljana v spotu Asto ni videti kot pozabljena periferija.





Ocena: 4,5 THE 1975 - Part Of The Band

