Beyonce bo zaradi besede, žaljive do invalidov, na novo posnela pesem

Dobrodelna organizacija za invalide je pevko, preden se je ta odločila za popravek, prosila: "Besede so pomembne, ker utrjujejo negativen odnos do invalidnih oseb, kateremu so ti priča vsak dan. Beyonce je bila dolgo šampionka v vključevanju in enakovrednosti, zato jo prosimo, da odstrani žaljivo besedilo," je za BBC v imenu organizacije Scope dejala Warren Kirwan . Nekateri oboževalci so Beyonce stopili v bran in izpostavili, da ima beseda v Združenih državah drugačen pomen, saj se pomensko uporablja, kadar nekdo želi izraziti, da je vznemirjen ali da "nori".

To je že drugi val kritik, pod katerim se je znašel Beyoncejin nov album, ki je po šestletnem premoru nasledil album Lemonade. Ameriška pevka Kelis je namreč nedavno zgroženo ugotovila, da se delček njene pesmi iz leta 1999 nahaja tudi v albumu Renaissance. Pevka je krajo sempla označila za nedopustno, svoje misli pa strnila v videih, ki jih je delila s sledilci na Instagramu. "Zaradi stopnje nespoštovanja in prezira sem popolnoma šokirana. Za to zadevo sem izvedela takrat, kot vsi ostali. Nič ni tako, kot je videti, nekateri ljudje iz glasbene industrije nimajo duše ali integritete, vse so preslepili," je bila neposredna in jasno dodala: "To ni sodelovanje, to je kraja!"