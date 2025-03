Beyoncé brez ene nominacije s strani Akademije za country glasbo.

Zanimivo, z istim albumom je na lanskoletni podelitvi glasbenih nagrad grammy pometla s konkurenco in slavila v najpomembnejši kategoriji večera - kategoriji za album leta. Isti večer je domov odnesla še kipca za country album leta in najboljši country duet za pesem II Most Wanted, pri kateri je moči združila z Miley Cyrus.

O dejstvu, da country skupnost zvezdnice ni sprejela v svoje vrste, je v preteklem letu spregovorila tudi pevka Kelly Clarkson: "Zanimivo je. Zdi se mi, da so bile te pesmi povsod, a to je težka industrija, celo zame," je za NBC10 Boston dejala glasbenica, ki ustvarja tako v pop kot country vodah. "Na nekem kosilu so mi dejali, da če se ne odpovem pop glasbi in se osredotočim zgolj na country, me ne bodo predvajali. Dobesedno direktno v obraz so mi to dejali, jaz pa sem jim odgovorila, da ne bom izbrala zgolj enega žanra."

Prav o prestopanju med žanri je med zahvalnim govorom ob prejetju grammyja za country album leta spregovorila tudi Beyoncé in dejala: "Mislim, da je včasih žanr zgolj geslo za to, da nas izvajalce zadržijo na našem mestu." Ob tem je druge glasbenike spodbudila k eksperimentiranju in vztrajnosti.