Beyonce in Taylor Swift na 63. podelitvi grammyjev zapisani v zgodovino

Taylor Swift je svoj tretji grammy za album leta osvojila z albumom Folklore , naslov posnetka leta je osvojila Billie Eilish (Everything I Wanted), grammyja za pesem leta je dobila H.E.R (I Can't Breathe) , za debitantko leta pa je bila proglašena Megan Thee Stallion.

Zmagovalci letošnjih grammyjev:

Najboljši singel leta:

Black Parade - Beyoncé

Colors - Black Pumas

Rockstar - DaBaby featuring Roddy Ricch

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don’t Start Now - Dua Lipa

Circles - Post Malone

Savage - Megan Thee Stallion

Album leta:

Chilombo - Jhené Aiko

Black Pumas (Deluxe Edition) - Black Pumas

Everyday Life - Coldplay

Djesse Vol. 3 - Jacob Collier

Women in Music Pt. III - Haim

Future Nostalgia - Dua Lipa

Hollywood’s Bleeding - Post Malone

Folklore - Taylor Swift

Pesem leta:

Black Parade - Denisia Andrews, Beyoncé, Stephen Bray, Shawn Carter, Brittany Coney, Derek James Dixie, Akil King, Kim 'Kaydence' Krysiuk and Rickie 'Caso' Tice, songwriters (Beyoncé)

The Box - Samuel Gloade and Rodrick Moore, songwriters (Roddy Ricch)

Cardigan - Aaron Dessner and Taylor Swift, songwriters (Taylor Swift)

Circles - Louis Bell, Adam Feeney, Kaan Gunesberk, Austin Post and Billy Walsh, songwriters (Post Malone)

Don’t Start Now - Caroline Ailin, Ian Kirkpatrick, Dua Lipa and Emily Warren, songwriters (Dua Lipa)

Everything I Wanted - Billie Eilish O’Connell and Finneas O’Connell, songwriters (Billie Eilish)

I Can’t Breathe - Dernst Emile II, H.E.R. and Tiara Thomas, songwriters (H.E.R.)

If the World Was Ending - Julia Michaels and JP Saxe, songwriters (JP Saxe featuring Julia Michaels)

Najboljši novinec/novinka:

Ingrid Andress

Phoebe Bridgers

Chika

Noah Cyrus

D Smoke

Doja Cat

Kaytranada

Megan Thee Stallion

Najboljša solo izvedba pop skladbe:

Yummy - Justin Bieber

Say So - Doja Cat

Everything I Wanted - Billie Eilish

Don’t Start Now - Dua Lipa

Watermelon Sugar - Harry Styles

Cardigan - Taylor Swift

Najboljši pop nastop v duetu/skupini:

Un Dia (One Day) - J Balvin, Dua Lipa, Bad Bunny and Tainy

Intentions - Justin Bieber featuring Quavo

Dynamite - BTS

Rain on Me - Lady Gaga with Ariana Grande

Exile - Taylor Swift featuring Bon Iver

Najboljši pop album:

Changes - Justin Bieber

Chromatica - Lady Gaga

Future Nostalgia - Dua Lipa

Fine Line - Harry Styles

Folklore - Taylor Swift

Najboljša rock izvedba:

Shameika - Fiona Apple

Not - Big Thief

Kyoto - Phoebe Bridgers

The Steps - Haim

Stay High - Brittany Howard

Daylight - Grace Potter

Najboljši rock album:

A Hero’s Death - Fontaines D.C.

Kiwanuka - Michael Kiwanuka

Daylight - Grace Potter

Sound & Fury - Sturgill Simpson

The New Abnormal - The Strokes

Najboljši alternativni album:

Fetch the Bolt Cutters - Fiona Apple

Hyperspace - Beck

Punisher - Phoebe Bridgers

Jamie - Brittany Howard

The Slow Rush - Tame Impala

Najboljši r&b album:

Happy 2 Be Here — Ant Clemons

Take Time — Giveon

To Feel Love/d — Luke James

Bigger Love — John Legend

All Rise — Gregory Porter

Najboljši rap album:

Black Habits — D Smoke

Alfredo — Freddie Gibbs and the Alchemist

A Written Testimony — Jay Electronica

King's Disease — Nas

The Allegory — Royce Da 5'9"

Najboljši latino pop album:

YHLQMDLG — Bad Bunny

Por Primera Vez — Camilo

Mesa Para Dos — Kany García

Pausa — Ricky Martin

3:33 — Debi Nova

Najboljši videospot:

"Brown Skin Girl" — Beyoncé

"Life Is Good" — Future featuring Drake

"Lockdown" — Anderson .Paak

"Adore You" — Harry Styles

"Goliath" — Woodkid