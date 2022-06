Beyonce izdala prvo pesem iz prihajajočega albuma Renaissance

40-letnica je najavila 16 novih skladb, eno od teh pa je z noči na 21. junij že predstavila. Skladba zaenkrat še ni vizualno podprta s strani pripadajočega videospota, odzivi na slišano pa so različni. Nekatere močno spominja na hite, ki so zažigali v devetdesetih. Podobnost pa ni naključje. V skladbi sta namreč prepletena dva sampla znanih pesmi. Eden od teh je del plesne klasike Show Me Love izvajalke Robin S , slišati pa je mogoče tudi vokal Big Freedie , ki je krasil njen hit Explode iz leta 2014.

Beyonce je pred albumom Lemonade glasbene lestvice uspešno napadala že z izdelki Dangerously in Love (2003), B'Day (2206), I Am ... Sasha Fierce (2008), 4 (2011) in Beyonce (2013). S soprogom sta sodelovala tudi pri albumu Everything Is Love (2018) ter pri filmski glasbi priredbe Levjega kralja. Pred tremi leti je luč sveta ugledal tudi Homecoming: The Live Album, na katerem so se znašli njeni največji pretekli hiti.