Glasba

Beyoncé je postala milijarderka

Los Angeles, 29. 12. 2025 19.01 pred 15 minutami 2 min branja 0

Avtor:
R. M.
Beyonce je postala milijarderka

Pevka in podjetnica Beyoncé se je pridružila klubu milijarderk in milijarderjev. Poleg glasbe je njeno bogastvo zgradila tudi poslovna kariera. "Ko sem se odločila, da bom sama upravljala svojo kariero, mi je bilo pomembno, da ne grem v kakšno veliko menedžersko agencijo," je zvezdnica povedala leta 2013.

Beyoncé je po poročanju ameriškega Forbesa peta glasbenica, ki je postala milijarderka. S tem se je pridružila možu Jay-Z-ju, glasbeniku Bruceu Springsteenu ter pevkama Taylor Swift in Rihanni. Velik del svojega bogastva je Beyoncé zaslužila z dobičkonosno svetovno turnejo Renaissance World Tour. Z njo je zaslužila skoraj 600 milijonov dolarjev (okoli 510 milijonov evrov).

Zvezdnica, ki je svetovno slavo doživela kot članica skupine Destiny's Child, je svoje veliko bogastvo dosegla tudi kot poslovna ženska. Leta 2010 je ustanovila podjetje Parkwood Entertainment, ki producira njeno glasbo ter izdaja dokumentarne filme in koncerte. Leta 2016 je v sodelovanju z Adidasom izdala še kolekcijo športnih oblačil Ivy Park.

"Ko sem se odločila, da bom sama upravljala svojo kariero, mi je bilo pomembno, da ne grem v kakšno veliko menedžersko agencijo. Čutila sem, da želim slediti stopinjam Madonne in postati močna osebnost, imeti svoj imperij in pokazati drugim ženskam, da ko dosežeš to točko v svoji karieri, ti ni treba podpisati pogodbe z nekom drugim ter si deliti svojega denarja in uspeha – to storiš sama," je povedala leta 2013.

Na samostojno glasbeno pot se je pevka podala leta 2003 in nemudoma opozorila nase z albumom Dangerously in Love. Med večje hite iz njene diskografije spadajo skladbe Crazy In Love, Halo, Irreplaceable, Texas Hold 'Em in Single Ladies.

Beyoncé premoženje bogastvo

Leto 2025, leto preporoda Lady Gaga

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

