Beyoncé je postala milijarderka

Beyoncé je po poročanju ameriškega Forbesa peta glasbenica, ki je postala milijarderka. S tem se je pridružila možu Jay-Z-ju, glasbeniku Bruceu Springsteenu ter pevkama Taylor Swift in Rihanni. Velik del svojega bogastva je Beyoncé zaslužila z dobičkonosno svetovno turnejo Renaissance World Tour. Z njo je zaslužila skoraj 600 milijonov dolarjev (okoli 510 milijonov evrov).

Zvezdnica, ki je svetovno slavo doživela kot članica skupine Destiny's Child, je svoje veliko bogastvo dosegla tudi kot poslovna ženska. Leta 2010 je ustanovila podjetje Parkwood Entertainment, ki producira njeno glasbo ter izdaja dokumentarne filme in koncerte. Leta 2016 je v sodelovanju z Adidasom izdala še kolekcijo športnih oblačil Ivy Park.

"Ko sem se odločila, da bom sama upravljala svojo kariero, mi je bilo pomembno, da ne grem v kakšno veliko menedžersko agencijo. Čutila sem, da želim slediti stopinjam Madonne in postati močna osebnost, imeti svoj imperij in pokazati drugim ženskam, da ko dosežeš to točko v svoji karieri, ti ni treba podpisati pogodbe z nekom drugim ter si deliti svojega denarja in uspeha – to storiš sama," je povedala leta 2013.

Na samostojno glasbeno pot se je pevka podala leta 2003 in nemudoma opozorila nase z albumom Dangerously in Love. Med večje hite iz njene diskografije spadajo skladbe Crazy In Love, Halo, Irreplaceable, Texas Hold 'Em in Single Ladies.