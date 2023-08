Beyonce namenila zajetno vsoto za dodatno uro prevoza njenih oboževalcev

Potem ko so morali koncert Beyonce v Marylandu zaradi nevihte prestaviti za eno uro, je zvezdnica plačala 91.000 evrov, da so vlaki nadaljevali vožnje še eno uro pozneje, da so lahko njeni oboževalci prišli domov s koncerta. Pevka trenutno v sklopu turneje Renaissance nastopa po Združenih državah.

Vladna agencija Washington Metropolitan Area Transit Authority je v sporočilu za javnost razkrila, da je Renaissance World Tour, za katerim stoji pevka Beyonce, poravnal stroške za to, da je vozilo več vlakov, da so ohranili odprtih vseh 98 železniških postaj, in plačal račun za druge obratovalne stroške za dodatno uro vožnje z vlakom. 41-letna pevka v sklopu svetovne turneje običajno stopi na oder okoli 21. ure, pred dnevi pa je zamujala, saj so pristojne službe opozarjale na nevarno vreme in prebivalcem naročile, naj se pred nevihto zatečejo na varno. Čeprav je dež še ves večer padal, Beyonce to ni ustavilo pri nastopu. Obiskovalce so v dvorano spustili okoli 20.25, po zaslugi Beyonce pa jim zamuda ni prekrižala načrtov za vrnitev domov.