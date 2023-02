Beyonce naznanila svetovno turnejo Renaissance

Beyonce se letos odpravlja na svetovno turnejo Renaissance, kar je sporočila na Instagramu, kjer je ob svoji fotografiji zapisala zgolj: "Svetovna turneja Renaissance 2023." Oboževalci so bili nad novico navdušeni, kar so dali jasno vedeti v komentarjih, objava pa je dobila več kot sedem milijonov všečkov.

Zvezdnica bo turnejo začela v začetku maja v Stockholmu, nato pa se bo ustavila še v številnih drugih evropskih mestih, kot so Pariz, London, Amsterdam, Varšava in Frankfurt. Julija bo nastopila v Toronto, nato pa bo do konca septembra koncertirala po Združenih državah Amerike, med drugim v Seattlu, Dallasu, Bostonu, Las Vegasu in Chicagu. To bo njena prva turneja po petih letih – nazadnje je nastopala leta 2018 skupaj z možem Jay-Z-jem na turneji One the Run II.