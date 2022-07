Beyoncé objavila naslove pesmi na prihajajočem albumu

Zvezdnica Beyoncé, ki se je pridružila družbenemu omrežju TikTok, je objavila naslove pesmi na prihajajočem albumu Renaissance. Razkrila jih je dober teden pred izidom albuma, ki ga oboževalci že nestrpno pričakujejo.

Novi album bo krasilo naslednjih 16 skladb: I'm That Girl, Cozy, Alien Superstar, Cuff It, Energy, Break My Soul, Church Girl, Plastic Off The Sofa, Virgo's Groove, Move, Heated, Thique, All Up In Your Mind, America Has A Problem, Pure/Honey in Summer Renaissance.

"Pripravite se, začelo se bo," je svojim podpornikom ob novici dejala 40-letnica. Beyonce je sicer prihod albuma namignila že pred meseci, ko je v nekem intervjuju dejala, da čuti prihod renesanse. Glasbenica je zadnji studijski album z naslovom Lemonade izdala leta 2016. Dve leti kasneje je sodelovala na moževem albumu, leto pozneje pa je prispevala glasbo za film Levji kralj.

Oboževalci bodo nov album dočakali 29. julija.