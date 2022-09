Beyoncé po izidu albuma Renaissance še na turnejo

Beyoncé se z albumom Renaissance podaja na pot. Znova se bo namreč odpravila na turnejo, čeprav datumov načrtovanih koncertov še ni javno objavila. Viri, blizu pevki, so ameriškim medijem namignili, da je pevkina ekipa že v pogonu, oddajajo prve rezervacije za stadione po celem svetu. Znano je, da bo na velike odre največjih svetovnih aren stopila poleti 2023. Uradna potrditev in urnik turneje naj bi bila znana v prihodnjih tednih.

Po izidu albuma, ki je luč sveta ugledal julija in takoj prevzel vse vodilne platforme za pretočne vsebine, uspešno pa vkorakal tudi na klubsko sceno, je Beyonce uspeh spremljala nekoliko odmaknjena od medijev in oči javnosti. Pesmi z albuma, ki so nagovorile oboževalce, pa še niso dobile svoje vizualne podobe, pevka namreč nobene od skladb ni podprla z videospotom. Kar je presenetljivo, še posebej, ker je pesem Break My Soul splezala na vrhove glasbenih lestvic.

Zvezdnica je v povezavi z zadnjim izdelkom polna načrtov. Novo obdobje, ki prinaša plesno obarvane hite, bo dopolnila še z dvema deloma. Renaissance je po njenih besedah namreč samo prvi del umetniškega izraza v treh dejanjih, to pa je projekt, ki ji je čas zapolnjeval v obdobju pandemije. Zaenkrat ni jasno, ali se bosta preostala dela med oboževalci pojavila v obliki dodatnih albumov, videospotov ali bo delo ob zaključku velikega projekta opravila poletna turneja.