Beyoncé pričela turnejo, na odru tudi njeni hčerki

Glasbenica bo večino koncertov v sklopu turneje izvedla v Združenih državah Amerike, obiskala pa bo tudi dve evropski prestolnici – Pariz in London. Na tleh Stare celine bo nastopala v mesecu juniju. Da se obeta nadvse pestro glasbeno poletje in jesen potrjuje dejstvo, da bodo v sklopu svojih turnej med drugim obiskale tudi Lady Gaga , Katy Perry in Billie Eilish .

Kljub temu da njen country album ni bil toplo sprejet s strani Združenja za country glasbo (nagrade CMA) in Akademije za country glasbo (nagrade ACM), zvezdnica namreč ni prejela niti ene nominacije, je z istim albumom s konkurenco pometla na lanskoletni podelitvi glasbenih nagrad grammy in slavila v najpomembnejši kategoriji večera, kategoriji za album leta. Isti večer je domov odnesla še kipec za country album leta in najboljši country duet za pesem II Most Wanted, pri kateri je moči združila z Miley Cyrus.

V preteklem letu je osvojila še nekaj laskavih nazivov. Revija Billboard jo je na seznamu največjih zvezd pop glasbe 21. stoletja uvrstila na prvo mesto, revija Rolling Stone pa je njen album Lemonade razglasila za najboljši album 21. stoletja (doslej).