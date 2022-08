Beyonce prvič po več kot desetletju na vrhu ameriške glasbene lestvice

Naslovni singel z novega albuma pevke Beyonce albuma z naslovom Break My Soul je prva samostojna pesem 40-letne glasbenice, ki se je uvrstila na vrh Billboardove lestvice Hot 100 . Pred tem je leta 2008 pevka to dosegla s pesmijo Single Ladies .

V tednih pred izidom je Beyonce na izid albuma namigovala z objavo več lastnih fotografij in videoposnetkov, ki so v zadnjem desetletju postali njen podpis. V začetku tedna je na Instagramu tudi objavila serijo svojih portretov, vključno s tisto, ki jo prikazuje v obleki in z disko kroglo in ko nasmejana pred kamero s prstom nakazuje, da je številka ena.