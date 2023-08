Beyonce se je na koncertu poklonila Madonni: Kraljica mati, radi te imamo

Beyonce je v sklopu svoje svetovne turneje Renaissance nastopila v New Jerseyju, kjer se je poklonila Madonni. Kraljico popa so opazili med občinstvom na drugem izmed razprodanih koncertov na stadionu MetLife v East Rutherfordu, to pa je bilo prvič, da se je 64-letnica po nedavni hospitalizaciji pojavila v javnosti.

"Velika čast kraljici," je dejala Beyoncé, medtem ko je plesala po odru v bleščeče rožnatem kompletu na enega od delov pesmi Break My Soul (The Queens Remix). "Kraljica mati, Madonna, radi te imamo!" je še dodala, množica pod odrom pa jo je nagradila z glasnimi vzkliki in pozdravi odobravanja.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

10. julija je Madonna sporočila, da je bil severnoameriški del njene turneje 'Celebration' ob 40. obletnici prestavljen, da se bo lahko osredotočila na svoje zdravje in okrevanje. "Hvala za vašo pozitivno energijo, molitve ter besede ozdravljenja in spodbude. Čutila sem vašo ljubezen. Sem na poti okrevanja in sem neverjetno hvaležna za vse blagoslove v svojem življenju," je zapisala v izjavi na Instagramu.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

64-letna pevka je mesec dni po vrnitvi iz bolnišnice dejala, da ima srečo, da je še vedno živa, na družbenem omrežju pa je zapisala: "Ljubezen moje družine in prijateljev je najboljše zdravilo. Mesec dni po hospitalizaciji se lahko ozrem nazaj. Kot mati se hitro ujameš v potrebe svojih otrok in na videz neskončno dajanje. A ko je bilo breme preloženo na moje otroke, so mi ti stali ob strani. Videla sem njihovo stran, ki je prej nisem poznala."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Madonna se je tudi zahvalila svojim prijateljem za njihovo "ljubezen in podporo" v objavi, ki je vključevala njeno fotografijo s sinom Davidom in drugo s hčerko Lourdes. Na drugi fotografiji pa kraljica popa drži uokvirjen polaroid Keitha Haringa, oblečenega v jakno z obrazom Michaela Jacksona, ki ga je posnel Andy Warhol.

"Ko sem odprla to darilo, sem zajokala, ker sem spoznala, kako srečna sem, da sem živa. In kako srečna sem, da sem poznala te ljudi in toliko drugih, ki jih prav tako ni več," je še pripisala in zaključila z besedami: "Hvala vsem mojim angelom, ki so me varovali in mi dovolili, da ostanem in dokončam svoje delo."