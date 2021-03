Beyonce se je poklonila pokojni oboževalki

Chanelova je umrla po dolgi bitki z boleznijo. Beyonce je v svojem videonastopu, ki ga je poklonila deklici, zapela nekaj svojih najbolj znanih pesmi, med njimi tudi 'Brown Skin Girl', 'Halo' in 'Love on Top'. Med nastopom so se v ozadju pojavljale slike in videi deklice.

Med nastopom pesmi'Love on Top'je pevka zamenjala besedilo pesmi, saj je namesto besede 'baby' vsakič omenila dekličino ime 'Lyric'. Zapela je: "Lyric, to si ti."