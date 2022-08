Beyonce tudi v fazi razodetja preveč komplicira

Šesta albumska renesansa Beyonce kot solistke je resnično krepak glasbeni zalogaj. A kljub izjemnemu komercialnemu iztržku delu Renaissance ne namenjam preveč simpatij. Raje opozorim na izdatno slogovno prenasičenost večine od šestnajstih Beyoncejinih novih songov. Še več. Že podatek, da deseterec komadov vsebuje 23 različnih vzorcev ali samplov namiguje na produkcijsko prekuhanost. In ta je poslušalsko pogosto naporna, prenaporna. Beyonce z Renaissance slavi popandemični čas, ko se bo pelo, plesalo in vsevprek sproščalo. S tem namenom je manko balad docela logičen, saj tudi ta napeljuje k radosti, optimizmu. A že prva četrtina stvaritve ponuja bodisi harmonsko premalo dodelane bodisi preveč kompleksne teksture. Cozy in Alien Superstar prej kot vstopno vzhičenje predstavljata tip songov, kakršne je na zadnjih dveh albumih ponujala Madonna, pri čemer se je iz tistih iskrilo le eno samcato spoznanje – slavna pevka sploh več ne ve, kaj bi (sporočala). Prijazen disco je Cuff It, z Energy pa smo že pri Beyoncejini patetiki, s katero si prizadeva ujeti vibracijo Rosalíe. Celo gospelovsko nagnjena Church Girl ima sprva drum'n'bassovsko podstat, ki kasneje izpari v presušen ritem, primeren le še za tverkanje. Edino lepo presenečenje na albumu Renaissance sledi z osmim napevom Plastic Off The Sofa, ki sta ga spisali nu-soularki Syd in Sabrina Claudio. Premor od prenakičenosti zvočne slike ponudi tudi Virgo's Groove, ki jemlje iz zakladnice klasičnega čikaškega housa, natančneje iz opusa Larryja Hearda. Nov paket razočaranja vzbujajočih popevk povede Move, pa čeprav sta poleg gostiteljice pred mikrofoni tudi ikona iz osemdesetih Grace Jones in vse bolj izpostavljena soularka Tems. V osnovi trapovsko All Up In Your Mind izjemna vokalistka kompletu neprimerno zgazi že pred prvim, ne prav sočno izvedenim refrenom. Najbolj nemogoča med vsemi pa je skladba America Has A Problem, elegantno parafrazirano v Beyonce Has A Problem. In to na zdaj že davno zelo nedolžnem beatu po kroju New Order. Da sodbo o pevkinem odvečnem poskusu rapanja, pač najmanj boleče, kar preskočim. Po razcvetu uma in duha, ki je osnovno idejno vodila celotnega dela, je potrebno še malo starševsko zatežit', češ, da se Američanke in Američani preveč zadevajo. Problem?

Mislm', če so jim Beyoncejina ne posebej izvirna ali pač prekuhana jajca tako zelo všeč, sirote, praktično nimajo druge možnosti.

Ocena: 2,5