Beyoncé v slogu zaključila turnejo, na odru moči združile Destiny's Child

Glasbena zvezdnica Beyoncé je v Las Vegasu zaključila svojo turnejo Cowboy Carter, za zadnji nastop pa je oboževalce presenetila s prav posebno gesto. Na odru sta se ji namreč pridružili pevki Kelly Rowland in Michelle Williams , s katerima je svojo glasbeno pot začela v dekliški skupini Destiny's Child . Občinstvo je bilo nad nastopom navdušeno, splet pa so hitro preplavili posnetki nastopa.

Zvezdnice, odete v ujemajoče se kavbojske oprave, so skupaj zapele hite Bootylicious in Lose My Breath, Kelly in Michelle pa sta stanovski kolegici pomagale tudi pri izvedbi pesmi Energy. "Ne morem verjeti, da sem to videl na lastne oči. Pravkar smo na odru videli toliko Beyoncéjine zgodovine. Njeno preteklost, sedanjost in prihodnost," je zapisal eden od navdušenih oboževalcev.

Turneja Cowboy Carter, ki se je z 32. nastopom zaključila v Las Vegasu, se je aprila začela v Los Angelesu. Na nastopih sta se na odru slavni mami pridružili sedemletna Rumi in 13-letna Blue Ivy, ki je navdušila s plesnimi gibi. Na enem izmed koncertov je Beyoncé obiskovalce presenetila s soprogom Jay Z-jem, na drugem pa z glasbenico Miley Cyrus. Beyoncé je sicer za oboževalce pripravila skoraj tri ure dolg ekstravaganten country šov, v katerega je vključila hite s svojega country albuma Cowboy Carter, zapela pa je tudi nekatere starejše hite. Obiskala je tudi dve evropski prestolnici – Pariz in London.