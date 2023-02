Beyonce že razprodala napovedane koncerte turneje po Veliki Britaniji

Pop zvezdnica Beyonce bo na Otoku nastopila v Cardiffu, Edinburghu, Sunderlandu in Londonu. Zaradi velikega povpraševanja oboževalcev so po poročanju britanskega BBC dodali še tri dodatne datume v Londonu.

Pevka je turnejo po Evropi in Severni Ameriki napovedala v začetku februarja. Svoj zadnji album bo maja in junija promovirala po Evropi ter od julija do septembra v ZDA in Kanadi.

Na podelitvi grammjev, na katero je prišla z devetimi nominacijami, z Renaissance ni osvojila nagrade za album leta. Za ploščo je prejela grammyja v kategoriji plesno/elektronski album, nagrajena pa je bila tudi za tri posamične pesmi: za najboljšo R&B pesem za Cuff It, za glasbeni posnetek Break My Soul v kategoriji plesna/elektronska glasba in za najboljši tradicionalni nastop R&B za Plastic Off the Sofa.