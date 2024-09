Bi plačali več kot devet tisoč evrov za koncert skupine Coldplay?

Britanska rock zasedba Coldplay bo naslednje leto v Bombaju izvedla tri koncerte v sklopu svetovne turneje Music of the Spheres , cene vstopnic pa so prešle mejo dobrega okusa. Potem ko so bile v nekaj minutah razprodane, so jih nekateri kupci pričeli preprodajati, zanje pa želijo tudi do 9600 evrov.

Vstopnice za koncerte v Indiji so prišle v prodajo preteklo nedeljo, za 180 sedišč pa se je borilo več kot 10 milijonov ljudi. Prvotne cene vstopnic so se gibale med 27 in 129 evri, a so bile zaradi neverjetno velikega povpraševanja praktično nedostopne. Oboževalci so se na spletu pritoževali, da so več ur stali v virtualni vrsti, spletna stran pa da se je večkrat sesula, mnogi pa so trdili, da je bila prodaja prirejena, saj so preprodajalci vstopnice začeli prodajati po petkrat višji ceni, preden so te sploh bile objavljene na uradni strani.

Neljuba situacija je sprožila pogovore o kupovanju vstopnic v Indiji, kjer ljudje uporabljajo robote ali orodja za avtomatizacijo, da zaobidejo čakalne vrste in kupijo več vstopnic za prodajo na platformah za preprodajo. Oboževalci se sprašujejo, ali je uradna stran sprejela ustrezne ukrepe, da bi to preprečila, ali pa se je odločila pogledati stran. Slednje so pri uradnemu prodajalcu zanikali, oboževalce pa pozvali, naj vstopnic pri nepreverjenih prodajalcih ne kupujejo, saj da so te lahko ponarejene.

Preprodaja vstopnic na črnem trgu je v Indiji prepovedana in čeprav strokovnjaki opozarjajo, da se ta vseeno odvija, je verjetno tudi, da zakoniti imetniki vstopnic prodajajo svoje, da bi ustvarili dobiček zaradi ogromnega povpraševanja. Medtem ko so napihnjene cene vstopnic za Coldplay šokantne, veliko povpraševanje po vstopnicah za nastope priljubljenih mednarodnih izvajalcev ni neobičajno tako v Indiji kot drugod po svetu.