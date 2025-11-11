Bi se Modrijanom pridružili na odru? Iščejo mlade talente

Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za vse ljubitelje glasbe. Na Noči Modrijanov 2026 bodo na oder namreč povabili nove talente. "Rabimo mladostno energijo. Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko smo Modrijani prvič stopili na večji oder in smo bili tako hvaležni za priložnost. Nikoli ne bom pozabil klica Jana Plestenjaka , naj pridemo na njegov koncert, da bi tam večglasno zapeli. Se mi zdi, da moramo nekaj podobnega zdaj storiti tudi mi," je povedal frontman skupine Blaž Švab .

Zato so se odločili, da bodo na prihodnji Noči Modrijanov dali priložnost mladim in ostalim, ki soja žarometov še nikoli niso okusili. "Da jim odpremo oder, jih postavimo zraven Modrijanov in da mladi, ki so tega željni in sposobni, nekaj dajo ljudem," je dodal. Kot pravi, ne iščejo zgolj harmonikarjev. "Zanimive so tudi citre ali kakšno drugo glasbilo – in da lepo pojejo," je povedal.

Kaj morate torej storiti? Posneti videoposnetek s telefonom in napisati kratek življenjepis. "Modrijani si bomo vzeli čas, vse to pregledali in najbrž naredili tudi kakšno avdicijo. Naj ne izbirajo pesmi, ki so drugim všeč. Njim mora biti všeč, zelo jim mora biti všeč, da bo vokal najlepše zazvenel," je še sklenil Švab. Prijave sprejemajo do 1. februarja prihodnje leto.