Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiOdbojkaZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerije GlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Glasba

Bi se Modrijanom pridružili na odru? Iščejo mlade talente

Ljubljana, 11. 11. 2025 12.19 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
R. M. , A. P.
Komentarji
4

Modrijani iščejo nove moči – mlade talente, ki bodo z njimi nastopili na Noči Modrijanov prihodnje leto. "Nikoli ne bom pozabil klica Jana Plestenjaka, naj pridemo na njegov koncert, da bi tam večglasno zapeli. Se mi zdi, da moramo nekaj podobnega zdaj storiti tudi mi," je povedal Blaž Švab.

Modrijani pripravljajo posebno presenečenje za vse ljubitelje glasbe. Na Noči Modrijanov 2026 bodo na oder namreč povabili nove talente. "Rabimo mladostno energijo. Nikoli ne bom pozabil trenutka, ko smo Modrijani prvič stopili na večji oder in smo bili tako hvaležni za priložnost. Nikoli ne bom pozabil klica Jana Plestenjaka, naj pridemo na njegov koncert, da bi tam večglasno zapeli. Se mi zdi, da moramo nekaj podobnega zdaj storiti tudi mi," je povedal frontman skupine Blaž Švab.

Ritem mladosti 2019 v Stožicah
Ritem mladosti 2019 v Stožicah FOTO: Miro Majcen

Zato so se odločili, da bodo na prihodnji Noči Modrijanov dali priložnost mladim in ostalim, ki soja žarometov še nikoli niso okusili. "Da jim odpremo oder, jih postavimo zraven Modrijanov in da mladi, ki so tega željni in sposobni, nekaj dajo ljudem," je dodal. Kot pravi, ne iščejo zgolj harmonikarjev. "Zanimive so tudi citre ali kakšno drugo glasbilo – in da lepo pojejo," je povedal.

Kaj morate torej storiti? Posneti videoposnetek s telefonom in napisati kratek življenjepis. "Modrijani si bomo vzeli čas, vse to pregledali in najbrž naredili tudi kakšno avdicijo. Naj ne izbirajo pesmi, ki so drugim všeč. Njim mora biti všeč, zelo jim mora biti všeč, da bo vokal najlepše zazvenel," je še sklenil Švab. Prijave sprejemajo do 1. februarja prihodnje leto.

modrijani noč modrijanov avdicija glasba
Naslednji članek

'Punkerji so povedali tisto, česar si odrasla družba ni upala'

  • bf_24ur-01
  • bf_24ur-02
  • bf_24ur-03
  • bf_24ur-04_extra
  • bf_24ur-05
  • bf_24ur-06
  • bf_24ur-07
  • bf_24ur-08
  • bf_24ur-09
  • bf_24ur-10
  • bf_24ur-11
  • bf_24ur-12
  • bf_24ur-13
  • bf_24ur-14
  • bf_24ur-15
  • bf_24ur-16
  • bf_24ur-17
  • bf_24ur-18
  • bf_24ur-19
  • bf_24ur-20
KOMENTARJI (4)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
flojdi
11. 11. 2025 13.27
Ne poznam" jih
ODGOVORI
0 0
M E G A
11. 11. 2025 13.14
+1
baje radi đurđevdan zapojejo na veselici....krneki... počasi niso več zanimvi
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
11. 11. 2025 13.28
Tako je tudi volilna baza uadovoljna
ODGOVORI
0 0
rogla
11. 11. 2025 13.05
+2
Niso zanimivi!
ODGOVORI
2 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Na lovuNemirna kriVOYOLjubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330