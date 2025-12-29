Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Domača scena Tuja scena Serije Glasba Film/TV Zanimivosti
Voyo.si
Glasba

Bi Slovenija na Evroviziji lahko imela svojo predstavnico?

Ljubljana, 29. 12. 2025 19.54 pred 57 minutami 2 min branja 7

Avtor:
R. M. STA
Eva Marija in Zevin

Slovenija zaradi sodelovanja Izraela na Izboru za Pesem Evrovizije prihodnje leto ne bo sodelovala, bosta pa slovenski glasbenici sodelovali na tujih predizborih. Glasbenica Nives Cilenšek, ki ustvarja pod imenom Zevin, se je s skladbo My Mind uvrstila na hrvaški predizbor Dora 2026, Eva Marija pa s skladbo Mother Nature na luksemburški predizbor.

Hrvaška radiotelevizija HRT je Zevin, ki je na glasbeni sceni postala prepoznavna s skladbo Njam Njam, uvrstila med 24 finalistov. Skladbo My Mind, s katero se bo potegovala za nastop na Evroviziji, je glasbenica označila kot razigrano, nalezljivo in kot himno vsem, ki želijo raziskovati svet, a ob tem čutijo nerazdružljivo vez z domom. Izšla bo 8. januarja prihodnje leto.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Nastop na Dori za slovensko glasbenico ni le tekmovanje, ampak logično nadaljevanje, ki dosledno gradi prepoznaven, samozavesten in avtentičen izraz umetnice. "Verjamem, da ima sodoben balkanski pop evropski potencial in da je čas, da se sliši tudi drugačen zvok," so besede 22-letne glasbenice navedli v sporočilu za javnost. Izvajalka se na hrvaški predizbor za Pesem Evrovizije vrača po tem, ko se s skladbo Internet lani tja ni uvrstila, so sporočili iz njenega menedžmenta.

Predstavnica tudi na luksemburškem predizboru

Eva Marija, s pravim imenom Eva Puc, pa je s skladbo Mother Nature postala finalistka luksemburškega predizbora za nastop na tekmovanju za Pesem Evrovizije. Poleg Puc so pri skladbi sodelovali še Julie Aagaard, Maria Broberg in Thomas Stengaard. Po poročanju portala Eurovision Luxembourg so skladbo zasnovali na občutku otroštva ter brezskrbnega igranja v parkih in gozdovih. "Mother Nature uporablja naravo kot simbol upanja, svobode in trdnosti. Poziva k ponovni povezavi z notranjim otrokom in odpravljanju strahov," je dejala glasbenica.

Preberi še V finalu luksemburškega izbora za nastop na Evroviziji pevka slovenskih korenin

Kot piše na uradni spletni strani evrovizijskega tekmovanja, se je glasbenica navdušila nad violino pri treh letih, ko je videla nastop Alexandra Rybaka, ki je na evrovizijskem tekmovanju s skladbo Fairytale zmagal leta 2009. Na luksemburškem konservatoriju je študirala violino, petje, klavir in bas kitaro v različnih žanrih, od jazza in klasične glasbe do popa in rocka. Rodila se je v Luksemburgu, kjer je tudi odraščala, nastopa od 14. leta, trenutno pa študira pisanje pesmi v Londonu.

Tekmovanje za Pesem Evrovizije bo prihodnje leto na Dunaju, a je več držav sporočilo, da se ga zaradi sodelovanja Izraela in njegove vpletenosti v razmere na območju Gaze ne bo udeležilo. Med njimi so Slovenija, Španija, Nizozemska in Irska. RTV Slovenija po napovedih Evrovizije tudi ne bo prenašala.

evrovizija slovenija predizbor

Beyoncé je postala milijarderka

SORODNI ČLANKI

Zelena luč palestinski zastavi, evrovizijsko občinstvo ne bo cenzurirano

Bojkot Evrovizije: 'Morda si bo še kdo premislil'

Na Evroviziji bo prihodnje leto sodelovalo 35 držav

Nekdanji evrovizijski zmagovalec Nemo bo vrnil zmagovalni pokal

Islandija kot peta država napovedala bojkot Evrovizije

Prijateljstvo, ki ne pozna meja: Bojan Cvjetićanin in Käärijä

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
oježeš
29. 12. 2025 20.51
Glede na naslov je odgovor NE. Ker ne sodelujemo, Slovenija ne more imeti svoje predstavnice.
Odgovori
0 0
DAEMONIUM
29. 12. 2025 20.42
Edina dobra odločitev kao depolitizirane RTS drugače skrajno levičarske ljubljanske TV, ki nam enako kot vlada za dolgotrajno oskrbo, ta kvazi levičarska TV krade denar za naročnino, čeprav te leve greznice ne gledam že skoraj 4 leta. Se pa strinjam da se ta izrojena prireditev ne prenaša niti se tam ne sodeluje!!!
Odgovori
+1
1 0
celjan2
29. 12. 2025 20.33
Sem že dolgo za prenehanje udeležbe na tem iztirjenem festivalu. sedaj pa sem za nastop!
Odgovori
0 0
oježeš
29. 12. 2025 20.33
Glede odločitve, da Slovenija ne bo sodelovala na Evroviziji, je pomembno, da ne bo noben pevec, pevka, zastopal Slovenijo. Tako bomo kredibilni glede naše odločitve.
Odgovori
0 0
Cupko
29. 12. 2025 20.29
Kakšna evrovizija! Samo zapravljanje denarja, uspeha pa ne moreš doseči, ker smo premajhni. Ostali imajo v tujini veliko ljudi, ki potem glasujejo nas pa je žal premalo
Odgovori
0 0
Brus123
29. 12. 2025 20.27
Dajte že mir s to evrovizijo, komaj smo se je rešili!!
Odgovori
+1
1 0
Noleani
29. 12. 2025 20.09
Če bi tako radi gledali naše na evrovoziji pa prepricajte rtv, da se je udeleži. Ne pa, da zdaj po celi evropi išcete slovence, ki se je bodo udeležili in pristavljate lonček tujemu. In zganjate nostalgojo. Saj gre lahko Slovenija na evrovizijo samo rtv naj neha s političnim aktivizmom.
Odgovori
+1
2 1
bibaleze
Portal
Na božič je izgubila še drugo hčer
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Psiholog: Ti dve napaki pri vzgoji otroke spremenita v narcise
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
Redek družinski trenutek: fotografija vseh štirih otrok
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
5 stvari v otroški sobi, ki ogrožajo vašega otroka
zadovoljna
Portal
Žaljivka, ki si jo bo zapomnila za vedno
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
Dnevni horoskop: Biki bodo prisluhnili brez obsojanja, levi so umirjeni
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši novoletni prazniki
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
Frizure, ki bodo zaznamovale leto 2026
vizita
Portal
Takšen srčni utrip, kot imate, takšno je vaše zdravje
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Tinitus ga je mučil dve leti, preden je izvedel, da gre za skriti znak možganskega tumorja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Znanstveniki odkrili, zakaj ženske veliko pogosteje trpijo za sindromom razdražljivega črevesja
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
Kaj resnično pomaga pri težavah z grlom, sinusi in pljuči?
cekin
Portal
Top brano: Kako dr. UKI spreminja slovensko šolstvo z UI?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Zakaj se Evropa znova obrača k jedrski energiji?
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Kako si postaviti finančne cilje za leto 2026, da ne obupate že januarja
Imamo novega Loto milijonarja!
Imamo novega Loto milijonarja!
moskisvet
Portal
Obudite strast: Kako preživeti upad libida?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Kako se spopasti s stresom med prazniki?
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Mama je imela prav: telefon te res poneumlja
Spala je z 200 moškimi
Spala je z 200 moškimi
dominvrt
Portal
Veterinarji opozarjajo: zaščitite svojega ljubljenčka
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Tako se boste izognili plesni, vonjavam in vlagi
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Praznični čas z Ano Praznik: zgodbe prenovljenih domov in toplih src
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
Veste, kaj pomeni, če si pes liže tačke?
okusno
Portal
S temi nasveti bo sarma vedno odlično uspela
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Silvestrski meni: ideje za 2, 4 ali 8 oseb
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Zdrava enolončnica, ki pogreje in nasiti
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
Praznični prigrizki, ki jih pripravimo v samo nekaj minutah
voyo
Portal
Sisi
Top Gun: Maverick
Top Gun: Maverick
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425