Bieber po 59 letih presegel rekord Elvisa Presleyja

Pop zvezdnikJustin Bieber se je na številko ena ameriške lestvice povzpel z nedavno izdanim albumom Changes in tako premagal Elvisa Presleyja, ki je svoj sedmi album Blue Hawaiiizdal leta 1961, ko je bil star 26 let.

Na vrh ameriške lestvice se je prvič prebil leta 2010 pri svojih 16 letih z debitantskim albumom My World 2.0. Prvo mesto lestvice so dosegli tudi njegovi nadaljnji štirje studijski albumi, poleg tega pa še dva od treh remiksov. V tem tednu je Bieber tudi na vrhu R&B in kantri lestvic.