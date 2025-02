Bieber še naprej pretresa oboževalce z bizarnim obnašanjem

Na družbenih omrežjih krožijo posnetki pevca Justina Bieberja , zaradi katerih so njegovi oboževalci znova zaskrbljeni. Če so se še nekaj dni nazaj spraševali o njegovem zdravstvenem stanju, saj so v javnost pricurljale fotografije pevca, na katerih je bil videti močno izčrpan, se zdaj sprašujejo, ali je Bieber pod vplivom prepovedanih substanc.

Zvezdnik je namreč objavil kar minuto dolg posnetek, na katerem koketira s kamero, se smehlja, kaže zobe, medtem ko kadi cigareto in izdihuje dim proti kameri. Vidimo lahko tudi, kako zapre oči za dalj časa in se ziba v ritmu glasbe, njegovi oboževalci pa ga vse glasneje pozivajo, naj si poišče pomoč. "To je težko gledati, nekdo bi mu resnično moral pomagati", "Sploh si ni več podoben, ti posnetki me žalostijo" in "Videti je, kot da z njim ni vse v redu, kot da res trpi", je le nekaj odzivov na zvezdnikove objave, ki so na družbenih omrežjih večinoma označene kot bizarne. Prav tako je na svojem Instagramu Justin nedavno delil krajši posnetek, na katerem ga vidimo plešočega brez majice, v ozadju se vrti pesem, ob kateri 30-letnik žveči prigrizek in rapa besedilo, ki nakazuje na jemanje drog

Po drugi strani pa je dobršni del njegovih sledilcev prepričan, da so Justinove objave odgovor na vse komentarje in ugibanja in gre pravzaprav za njegov provokativen odziv. Še posebej ker je posnetek, na katerem kadi, objavil takoj zatem, ko se je nanj vsulo ogromno očitkov o domnevnem uživanju prepovedanih substanc, njegov predstavnik pa jih je v uradni izjavi zanikal.